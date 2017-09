Pontedera Giana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pontedera Giana (LaPresse - imm. repertorio)

Pontedera Giana Erminio sarà diretta dall'arbitro Eduart Pashuku; si gioca alle ore 16:30 di domenica 10 settembre per la terza giornata del girone A di Serie C 2017-2018. La gara vede il Pontedera con l’obbligo di dover fare il match anche perché ci sono in palio 3 punti che potrebbero permettere una primissima svolta della stagione. Teoricamente i modi di giocare delle due squadre sono piuttosto simili per cui la differenza verrà fatti dai duelli che si andranno a creare nelle varie di zone campo. Chiaramente la Giana Erminio per sperare di fare risultato dovrà quanto meno mostrare una maggiore solidità difensiva rispetto a quanto fatto nelle prime due domeniche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pontedera Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

Nelle prime due giornate di campionato sono arrivati dei risultati che non possono soddisfare tanto i padroni di casa quanto gli ospiti tant’è che si ritrovano nei bassi fondi della classifica generale. Nello specifico il Pontedera ha esordito nella prima giornata davanti al proprio pubblico pareggiando per 1-1 contro l’Alessandria grazie alla rete di Pesenti (da segnalare che il pareggio ospite sia arrivato a 4 minuti dalla fine). Nella seconda giornata è invece arrivata una sconfitta per 1-0 sul campo della Lucchese. La Giana Erminio ha fatto peggio avendo ceduto all’esordio per 3-1 sul campo della Pro Piacenza per poi arrendersi in casa per 3-2 per mando dell’Arezzo palesando gravi incertezze nel reparto arretrato. I precedenti tra le due compagini sono soltanto due entrambi vinti dal Pontedera che lo scorso anno ebbe la meglio in casa per 2-0 grazie alle segnature di Calcagni e Della Latta ora passato al Piacenza.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Pontedera nonostante la sconfitta maturato nell’ultimo turno dovrebbe ripresentarsi sul terreno di gioco con il solito 3-5-2 sul quale evidentemente punta forte il tecnico Ivan Maria. In porta ci sarà Contini mentre nella linea difensiva a tre ci saranno Vettori nel mezzo con Risaliti sul centro destra e Frare sul centro sinistra. A centrocampo ci sono diversi dubbi legati anche alle condizioni fisiche dei vari giocatori ma a meno di clamorose sorprese dovrebbe giocate Caponi centrale con ai lati Calcagni e Gargiulo. Sulla fascia destra Calcagni mentre sul lato sinistro spazio a Corsinelli. Il duo offensivo dovrebbe essere composto da Grassi e Pesenti. La Giana Erminio di mister Albè dovrebbe invece giocare con il 3-4-1-2. Tra i pali l’ottimo Sanchez mentre il pacchetto arretrato dovrebbe prevedere Bonalumi, Rocchi e Montesano. A centrocampo si va verso l’utilizzo di Iovine come terzino destro, Pinardi e Marotta nel centro per fare filtro ed organizzare le trame di gioco mentre Foglio andrà ad agire come laterale mancino. In avanti ci saranno Perna e Bruno con a supporto Greselin.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le quote per questo evento pubblicate dall’agenzia di scommesse Snai, raccontano di un incontro che teoricamente potrebbe prevedere un certo equilibrio. Infatti, l’evento con segno 1 ed ossia la vittoria del Pontedera è dato a 2,40 mentre il pareggio permetterebbe di accedere ad una quota di 3.10 contro il 2,75 dell’eventuale successo in esterno della Giana Erminio.

