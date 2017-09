Pro Piacenza Alessandria/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Piacenza Alessandria, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pro Piacenza Alessandria, partita diretta dall'arbitro Andrea Tursi, si gioca alle ore 20:30 di domenica 10 settembre per la terza giornata del girone A di Serie C 2017-2018. La Pro Piacenza non ha ambizioni di alta classifica ed è destinata ad un campionato tutto sommato tranquillo, visto che ci sono squadre meno attrezzate di lei per la categoria, che rischiano dunque maggiormente di essere invischiate nella lotta per non retrocedere. Di tutt'altro avviso invece le ambizioni dell'Alessandria, una squadra che nell'ultima stagione è stata fino all'ultimo in testa al campionato, prima di subire il clamoroso sorpasso ad opera della Cremonese ed essere sconfitta nella finale play off contro il Parma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pro Piacenza Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

La Pro Piacenza, nelle prime due giornate, ha raccolto una vittoria ed una sconfitta. Gli emiliani sono reduci dal ko nella settimana precedente contro la Carrarese, che si è imposta per 1-0. L'Alessandria invece ha giocato fin qui soltanto una partita, steccando subito sul campo del Pontedera, dove ha raccolto soltanto un punto, pareggiando per 1-1. Attualmente, la squadra piemontese occupa la tredicesima posizione, ma ha - ricordiamo - una partita ancora da recuperare, avendo saltato la prima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA

La Pro Piacenza ha in panchina il suo valore aggiunto, Fulvio Pea, tecnico navigato, tra i migliori della categoria. E' una certezza per la formazione emiliana, che con un allenatore di questo talento può anche ambire alla prima parte della classifica del girone A, anche se non sarà semplice. Nell'ultima partita disputata, la Pro Piacenza ha perso una partita combattuta contro la Carrarese, che si è imposta per 1-0. La rete è arrivata da Francesco Tavano, l'uomo in più dei padroni di casa, al minuto 58. Fulvio Pea ha deciso di schierare come modulo un offensivo 4-3-3. In porta Gori. In difesa, linea a 4 composta da Beduschi, Belotti, Abbate e Ricci. A centrocampo La Vigna centrale arretrato con Barba e Aspas in mezzo. Nel tridente Alessandro e Starita sulle corsie esterne e Mastroianni unica punta centrale. Gli elementi di maggior valore per il tecnico Pea sono il 22 enne Gianluca Barba (centrocampista in prestito dal Pescara) il capitano Jonathan Aspas, di nazionalità spagnola (classe 1982, tra i più esperti della rosa) e la seconda puntata Ferdinando Mastroianni, in prestito dal Carpi, che di anni ne ha 25, schierata titolare nella partita persa sul campo della Carrarese.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA

L'Alessandria è allenata quest'anno dall'allenatore Cristian Stellini, che ha avuto a disposizione dalla società una formazione con nomi altisonanti, basti pensare ad Agazzi (ex Cagliari e Milan) in porta. I Grigi vogliono riscattare il finale di stagione drammatico di maggio-giugno, e lo fanno rilanciando un progetto tecnico che è poi naufragato sotto la guida del tecnico Pillon. L'argentino Pablo Gonzalez, il talentuoso Fischnaller ed il fantasista Bellomo, in prestito dal Chievo, sono giocatori fuori categoria, che possono benissimo stare nei top club della Serie B, nelle squadre cioè che puntano alla promozione in Serie A. Nel match pareggiato contro il Pontedera, l'Alessandria ha giocato con il 4-1-4-1, unica punta Gonzalez. A centrocampo Gazzi e capitan Cazzola, con Fischnaller e Sestu esterni offensivi bassi. In difesa, linea a 4 composta da Casasola, Piccolo, Fissore e Pastore, davanti all'estremo difensore Agazzi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Pro Piacenza Alessandria, partita valida per la terza giornata in Serie C 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Pro Piacenza) vale 3,15; il segno X (pareggio) è quotato 3,05 mentre il segno 2 (vittoria Alessandria) vi permetterebbe di vincere 2,20 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.