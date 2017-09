Probabili formazioni/ Bologna Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 3^ giornata)

Probabili formazioni Bologna Napoli (Foto LaPresse)

Bologna Napoli è il posticipo che, domenica 10 settembre alle ore 20:45, chiude il programma della terza giornata: al Dall’Ara l’ex Roberto Donadoni proverà a togliere punti ai lanciatissimi partenopei, che hanno vinto le prime due gare e sono dunque tra le formazioni a punteggio pieno. Anche il Bologna però sta viaggiando forte: sicuramente favorito dal calendario, però non ha ancora perso ed entra nella giornata appena sotto le migliori, avendo già preso punti importanti per la salvezza che rimane ovviamente l’obiettivo primario e realistico. Aspettando quindi che le due squadre scendano in campo, andiamo subito a vedere come i due allenatori potrebbero schierarle andando ad analizzare dettagliatamente le probabili formazioni di Bologna Napoli.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Bologna Napoli, terza giornata della Serie A 2017-2018, le quote emesse dall’agenzia di scommesse Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Bologna (segno 1) vale 10,00; il pareggio (segno X) ha una quota di 5,25 mentre la vittoria del Napoli (segno 2)v vi permetterà di guadagnare 1,30 volte la somma messa sul piatto.

FORMAZIONI BOLOGNA: LE SCELTE DI DONADONI

Donadoni potrebbe cambiare i centrali di difesa: da Maietta e Giancarlo Gonzalez alla coppia formata da De Maio ed Helander. Mirante in porta, sulle fasce invece dovrebbero giocare Krafth (favorito su Mbaye per prendere il posto di Torosidis) e Masina, anche se in panchina scalpita Cheick Keita che nei piani societari avrebbe dovuto sostituire proprio Masina, alla fine però rimasto in rosa. A centrocampo Nagy è sempre in vantaggio su Pulgar e Crisetig: dovrebbe essere lui a sistemarsi al centro del campo facendo da regista, con Taider abile nella fase di interdizione ma anche pronto a dare una mano all’impostazione mentre dall’altra parte ci sarà Andrea Poli, forse il vero acquisto di punta nell’estate bolognese. Insieme a Palacio, che però per il momento potrebbe accontentarsi della panchina: il tridente infatti sembra formato con Destro al centro dell’attacco e gli esterni gestiti da Verdi e Di Francesco, senza dimenticarsi di Krejci che rappresenta per ora la prima alternativa ai titolari.

FORMAZIONI NAPOLI: LE CERTEZZE DI SARRI

Solito 4-3-3 per il Napoli di Maurizio Sarri, con il ritorno di Hysaj e la probabile defezione di un Jorginho non al meglio. Spazio quindi per Amadou Diawara, ex della partita che non si era lasciato troppo bene con il Bologna; al centro della mediana agirà il centrocampista guineano, con Zielinski favorito su Allan e Hamsik che ovviamente è certo del posto, aspettando che Rog compia del tutto il suo percorso di crescita e possa rubare qualche maglia da titolare al capitano slovacco, che resta comunque uno degli intoccabili. A sinistra giocherà Ghoulam, a protezione di Reina solito tandem con Raul Albiol e Koulibaly; nel tridente offensivo Sarri dovrebbe confermare ancora una volta Mertens, pur se non è da escludere che all’ultimo decida per una chance a Milik che è tornato a segnare in nazionale. Callejon per adesso non teme la concorrenza di Ounas che probabilmente dovrà aspettare ancora per avere il suo momento, a sinistra c’è Lorenzo Insigne che avrà nelle gambe la stanchezza per due partite della nazionale nelle quali ha corso tanto ma raramente è stato incisivo per le sorti degli azzurri.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 4 Krafth, 6 De Maio, 18 Helander, 25 Masina; 16 A. Poli, 2 Nagy, 8 Taider; 9 Verdi, 10 Destro, 14 F. Di Franscesco

A disposizione: 1 A. Da Costa, 29 Santurro, 15 I. Mbaye, 20 Maietta, 3 G. Gonzalez, - C. Keita, 77 Donsah, 12 Crisetig, 5 Pulgar, 24 Palacio, 7 B. Petkovic, 11 Krejci

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Torosidis, Falletti

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.