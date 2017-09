Probabili formazioni/ Inter Spal: quote, le ultime novità live (Serie A 3^ giornata)

Probabili formazioni Inter Spal, Serie A (Foto LaPresse)

Inter Spal apre la domenica di Serie A 2017-2018: la terza giornata arriva dopo la sosta per le nazionali e a San Siro si gioca alle ore 12:30 del 10 settembre. Nerazzurri a punteggio pieno: Luciano Spalletti è scattato bene dai blocchi di partenza e sono già 6 i gol messi a segno dalla sua squadra, che ne ha incassato soltanto uno. Tuttavia sta bene anche la Spal: gli estensi, tornati in Serie A dopo quasi 50 anni, non hanno ancora perso e anzi si sono già presi una vittoria importante al Mazza, per di più dopo aver fermato la Lazio nella capitale. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero schierare in campo le loro squadre, andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Spal.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Inter Spal, terza giornata della Serie A 2017-2018, le quote emesse dall’agenzia di scommesse Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Inter (segno 1) vale 1,20; il pareggio (segno X) ha una quota di 7,00 mentre la vittoria della Spal (segno 2) vi permetterà di guadagnare 13,00 volte la somma messa sul piatto.

INTER: LE SCELTE DI SPALLETTI

Più Borja Valero che Gagliardini nel centrocampo dell’Inter: Spalletti sembra intenzionato a proporre l’assetto con cui aveva iniziato la stagione, dunque la coppia nel settore nevralgico sarà quella formata dallo spagnolo e da Matias Vecino, che si conoscono bene per aver giocato insieme nella Fiorentina. Questo significa che si libera uno spazio sulla trequarti: dovrebbe essere di Joao Mario, secondo il modulo che ha permesso all’Inter di rimontare la Roma e prendersi i tre punti nel primo vero big match della stagione. Andrà dunque in panchina Brozovic, mentre Candreva e Perisic sono certi del posto sulle corsie laterali; davanti a tutti gioca quel Mauro Icardi già capace di segnare 4 gol e finalmente protagonista anche con l’Argentina. In difesa Spalletti dovrebbe operare un cambio: Nagatomo potrebbe infatti dare spazio al nuovo arrivato Dalbert, a conferma di quanto il tecnico toscano volesse l’ex del Nizza nella sua squadra per spingere sulla fascia sinistra. Dall’altra parte dovrebbe esserci D’Ambrosio senza particolari sorprese, mentre in mezzo agirà la coppia formata da Miranda e Skriniar con Handanovic in porta.

SPAL: LE CERTEZZE DI SEMPLICI

Anche la Spal cambia poco: Leonardo Semplici ha dimostrato di avere le idee chiare in questo inizio di stagione, per la partita del Meazza ritrova Felipe (che è anche un ex) e dovrebbe riproporlo nella difesa titolare insieme a Vicari e uno tra Salamon e Vaisanen, con il primo che sembra avere un passo di vantaggio. Il centrocampo sarà inevitabilmente a cinque: il tentativo è quello di creare densità e rendere difficile la manovra degli avversari, ma in mezzo agisce un giocatore come Viviani che è abile nel creare la giocata e nel dare ritmo alla squadra, che eventualmente non rinuncerà a creare le sue occasioni offensive. Ai suoi lati sono pronti Schiattarella e Mora; sta bene anche Alberto Grassi, ma per il momento l’assetto scelto dal tecnico dovrebbe prevedere soltanto la panchina per l’ex dell’Atalanta. Nel reparto offensivo le due punte dovrebbero essere Floccari e Borriello: attenzione al reparto d’attacco della Spal, perchè ci sono attaccanti di grande esperienza anche in panchina. Sia Antenucci che Paloschi, in odore di addio, sono rimasti: la rotazione a quattro garantirà a Semplici di avere in campo sempre e comunque due punte che sanno bene come affrontare un difficile campionato come questa Serie A, e che potranno dunque segnare i gol decisivi per quella che sarebbe una storica salvezza.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda, 29 Dalbert; 20 Borja Valero, 11 Matias Vecino; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 13 Ranocchia, 61 Vanheusden, 55 Nagatomo, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 99 Pinamonti, 23 Eder

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Joao Cancelo

SPAL (3-5-2): 1 A. Gomis; 23 Vicari, 21 Salamon, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 20 Mora, 14 Mattiello; 22 Borriello, 10 Floccari

A disposizione: 92 G. Marchegiani, 17 Poluzzi, 6 Cremonesi, 15 Vaisanen, 5 Della Giovanna, 12 Pa Konate, 11 L. Rizzo, 18 Schiavon, 88 A. Grassi, 7 Antenucci, 43 Paloschi, 9 F. Bonazzoli

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: -

Indisponibili: Meret, Oikonomou, F. Costa

