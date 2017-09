Probabili formazioni/ Lazio Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 3^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Lazio Milan è il big match della terza giornata di Serie A 2017-2018: lo stadio Olimpico ospita questa partita alle ore 15 di domenica 10 settembre. Lazio che ha già perso due punti importanti sulla strada verso i piani alti della classifica, rifacendosi in seguito con una vittoria pur stentata nei confronti del Chievo; il Milan invece sta viaggiando a velocità massima e per il momento sta dando ragione agli investimenti estivi. I rossoneri attendevano comunque un impegno più probante, che adesso è arrivato: anche per i biancocelesti in ogni caso si tratta di una partita che può dire molto sulle sue ambizioni. Andiamo dunque a valutare in che modo le due squadre potrebbero mettersi in campo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Milan.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Lazio Milan, terza giornata della Serie A 2017-2018, le quote emesse dall’agenzia di scommesse Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Lazio (segno 1) vale 2,50; il pareggio (segno X) ha una quota di 3,40 mentre la vittoria del Milan (segno 2) vi permetterà di guadagnare 2,75 volte la somma messa sul piatto.

FORMAZIONI LAZIO: LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi rischia di non avere a disposizione quelli che forse sono i due giocatori più talentuosi nella sua rosa: sia Felipe Anderson che Nani infatti sono infortunati, il portoghese - appena arrivato - potrebbe farcela per la panchina ma difficilmente lo vedremo esordire dal primo minuto. Spazio allora a Luis Alberto, che si sta rendendo protagonista di un inizio di stagione costante e che ancora una volta dovrebbe essere schierato come trequartista, al fianco di Milinkovic-Savic ormai diventato insostituibile e alle spalle di Ciro Immobile, che come sempre sarà la prima punta della squadra. Per proteggere questa linea offensiva il centrocampo avrà corsa e muscoli: Lucas Leiva garantisce un grande lavoro di rottura e può portare qualità alla manovra, al suo fianco Parolo sarà come sempre pericolosissimo negli inserimenti in area di rigore alla ricerca del gol, potendo anche sfruttare i movimenti che Basta (a destra) e Lulic (a sinistra) gli garantiranno sulle corsie per allargare la difesa avversaria. Nel reparto arretrato a protezione di Strakosha dovrebbe essere tutto definito: con De Vrij giocheranno Wallace e Radu, qualche possibilità per Bastos che però, nonostante sia molto abile in una difesa a tre, dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

FORMAZIONI MILAN: LE SCELTE DI MONTELLA

Scocca l’ora di Kalinic in casa Milan? Il croato è pronto, ma non è detto che Vincenzo Montella lo faccia giocare dal primo minuto: nel lungo periodo chiaramente il favorito sarà lui, ma per il momento l’allenatore rossonero dovrebbe confermare il 4-3-3 dando così continuità alla posizione di Cutrone, assoluto protagonista di questo inizio di stagione con i suoi gol in campionato ed Europa League. Al suo fianco giocheranno ovviamente giocatori esterni: Suso sicuramente a destra, dall’altra parte potrebbe esserci il ritorno di Bonaventura che spingerebbe in panchina Borini. L’ex Atalanta potrebbe comunque giocare come mezzala: in questo senso lui e Calhanoglu sono pronti a scambiarsi la posizione anche a partita in corso, soprattutto perchè il turco potrebbe garantire un miglior rendimento partendo da una posizione più avanzata. Lucas Biglia, grande ex della partita, ha pienamente recuperato e dunque sarà lanciato titolare in mezzo al campo a scapito di Montolivo; alla sua destra dovremmo vedere nuovamente Kessie. In difesa la coppia centrale sarà formata da Bonucci e Alessio Romagnoli: panchina per Musacchio nell’attesa appunto di tirar fuori dalla cantina il 3-5-2, sugli esterni Abate prenderà il posto di Andrea Conti se quest’ultimo non dovesse farcela mentre ovviamente a sinistra agirà Ricardo Rodriguez.

IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 23 Guerrieri, 55 Vargic, 4 Patric, 77 Marusic, 15 Bastos, 5 J. Lukaku, 96 Murgia, 88 D. Di Gennaro, 11 Crecco, 7 Nani, 29 Palombi, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Felipe Anderson

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessié, 21 Lucas Biglia, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 63 Cutrone, 11 Borini

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 2 Calabria, 17 C. Zapata, 22 Musacchio, 31 Antonelli, 73 M. Locatelli, 18 Montolivo, 5 Bonaventura, 9 André Silva, 7 Kalinic

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

© Riproduzione Riservata.