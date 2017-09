Pronostici Serie B/ Le scommesse e le quote delle partite (posticipi 3^giornata)

Pronostici Serie B (LAPRESSE)

Tra domenica 10 e lunedì 11 settembre 2017 si conclude la terza giornata del campionato di Serie B. Due i posticipi in programma: quello domenicale vede di fronte Parma e Brescia allo stadio Ennio Tardini (calcio d’inizio alle ore 17:30), mentre il monday night andrà in scena al Pier Cesare Tombolato dove il Cittadella ospiterà il Perugia (inizio ore 20:30). Siamo solo ad inizio campionato ma non per questo i punti valgono meno: di seguito i nostri pronostici per i posticipi della 3^giornata di Serie B.

PARMA-BRESCIA

Sfida interessante tra due formazioni che in tempi recenti hanno calcato anche i terreni della Serie A. Il Parma, neopromosso dalla Lega Pro ed allenato da Roberto D’Aversa, ha cominciato con due successi battendo prima la Cremonese e poi il Novara in trasferta, sempre per 1-0. Partenza più lenta per il Brescia di mister Roberto Boscaglia, che all’esordio ha perso 2-1 ad Avellino mentre nel week-end scorso ha bloccato sullo 0-0 il Palermo. Si preannuncia un match avvincente, puntiamo sul segno X (pareggio finale) con opzione Gol (entrambe le squadre a segno).

CITTADELLA-PERUGIA

Lunedì 11 settembre il Cittadella riceve il Perugia, che come il Parma arriva da due vittorie in altrettanti turni. Da sottolineare il rendimento degli umbri, che hanno rifilato 5 gol alla Virtus Entella e poi altri 4 al Pescara; atteso in particolare il nordocoreano Kwang-Song Han, già autore di 4 gol. Il Cittadella ha debuttato superando l’Ascoli per 3-2, mentre nella seconda giornata è uscito sconfitto per 2-1 dal campo del Frosinone. Altro match non semplice da leggere, puntiamo sull’X2.

