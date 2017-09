Pronostico Inter Spal/ Il punto di Mauro Milanese sulla partita di Serie A (esclusiva)

Roberto Gagliardini (LaPresse)

Anticipo domenicale tra Inter e Spal alle 12,30 allo stadio Meazza di San Siro come lunch match della terza giornata. L'Inter ha sei punti in classifica, è prima dopo due giornate e certamente il successo dell'Olimpico contro la Roma le ha dato molto morale e autostima. Il traguardo della Champions League sarà possibile, serve però continuità agli uomini di Luciano Spalletti. Dall’altra parte ecco la Spal, che ha dimostrato con il pareggio a Roma con la Lazio e la vittoria in casa con l'Udinese di non aver sentito il salto di categoria dalla B alla A. La formazione di Leonardo Semplici ha mostrato un gioco convincente. Sulla carta però per Icardi e compagni i tre punti dovrebbero essere quasi sicuri, a meno di una nuova impresa della squadra di Ferrara. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex giocatore dell'Inter Mauro Milanese, attualmente amministratore unico e responsabile area tecnica della Triestina. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita che dovrebbe vedere l’Inter favorita, vista la sua superiorità tecnica, mentre la Spal giocherà senza alcuna pressione, non avrà niente da perdere.

Ci potrà essere spazio per Gagliardini nell'undici nerazzurro? Vedremo, di certo Gagliardini dovrebbe trovarlo nell’arco della stagione. E' un buon giocatore in un centrocampo di buona qualità come quello dell'Inter, dove ci sono tanti calciatori di ottimo livello tecnico.

Dove potrebbe migliorare ancora l'Inter? Dovrebbe acquistare più personalità, una cosa che sarebbe molto importante. Si potrebbe dire che ha fatto fatica a Roma, ma c'è da dire che il centrocampo giallorosso è veramente forte. La Roma in questi anni ha fatto sempre campionati di alto livello, lottando spesso per lo scudetto.

Inter da scudetto? No, credo che la squadra di Spalletti sia più da zona Champions, potrebbe sicuramente arrivare tra le prime quattro.

L'ha sorpresa quest'inizio di campionato della squadra ferrarese? Le neopromosse spesso sono piene di entusiasmo, se si aggiunge che la Spal è una squadra che gioca bene al calcio si comprende il suo buon inizio di campionato. Con la Lazio all'Olimpico è stata una grande Spal, che ha messo in difficoltà la formazione di Simone Inzaghi. Poi con l'Udinese la Spal si è confermata, superando la squadra friulana.

Che Spal sarà a Milano? Una Spal propositiva, che non rinuncerà certamente a fare la sua partita.

Dove potrà arrivare la squadra di Semplici? Dovrebbe riuscire a raggiungere la salvezza, obiettivo minimo in questo campionato. ??Il suo pronostico su quest'incontro? Dico Inter proprio per la superiorità tecnica della formazione nerazzurra su quella emiliana. Alla fine la squadra di Spalletti dovrebbe portare a casa i tre punti. (Franco Vittadini)

