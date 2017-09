Ravenna Triestina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ravenna Triestina, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Ravenna Triestina, che sarà diretta dall'arbitro Andrea Colombo, va in scena alle ore 20:30 di domenica 10 settembre per la Serie C 2017-2018, arrivata alla terza giornata (siamo nel girone B). In classifica il Ravenna occupa la nona posizione, a quota 3 punti, frutto di una vittoria, alla prima giornata, ed una sconfitta, domenica scorsa, maturata sul campo del Bassano Virtus (2-1 il risultato finale a favore dei vicentini).

Ravenna Triestina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Ravenna aveva ottenuto i primi tre punti del girone battendo davanti al proprio pubblico la squadra marchigiana della Fermana, neopromossa dalla Serie D, con un 1-0 finale. La Triestina invece ha disputato soltanto una gara, quella del 3 settembre scorso contro la Reggiana. Ottimo impatto stagionale per i triestini, visto il pareggio conseguito in casa contro la Reggiana, una delle migliori formazioni del campionato di Lega Pro dello scorso anno. In classifica, con una partita ancora da recuperare, la Triestina occupa attualmente la quattordicesima posizione, a quota 1 punto, insieme al Teramo e alla stessa Reggiana.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA

Il Ravenna è allenato dal tecnico Mauro Antonioli. La società ha allestito una formazione in grado di poter salvarsi, anche se molto passerà dal rendimento che la squadra saprà avere davanti al proprio caloroso pubblico. Al momento l'avvio stagionale può essere visto come positivo, visti i 3 punti in 2 partite conquistati, tenendo conto della trasferta, persa, di Bassano, squadra di categoria superiore rispetto all'attuale Ravenna. Mister Antonioli, nella trasferta di Bassano del Grappa, ha schierato la sua squadra con il modulo a rombo, varando il 4-3-1-2. Il fantasista, alle spalle della coppia d'attacco De Sena - Tabacchi è stato Papa. A centrocampo, a supporto del trequartista centrale, sono stati schierati titolari Selleri, Leji e Cenci. In difesa, linea a 4 costituita dai terzini Ballardini (a destra) e Barzaghi (a sinistra), più la coppia centrale Venturini-Capitanio. In porta Venturi. Nei primi 180 minuti del campionato di Serie C, gruppo B, si sono messi in luce tra le fila del Ravenna Selleri, che ha siglato il gol del momentaneo 1-0 sul campo del Bassano, e Leji, che ha siglato il gol vittoria al debutto contro la Fermana.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA

Un allenatore di esperienza e talento in panchina a volte può trasformare una stagione intera. Lo sperano i tifosi della Triestina, che possono contare sull'apporto di un tecnico come Giuseppe Sannino, con esperienza in Serie A, B, Lega Pro e anche in Premier League. Per Sannino l'esperienza a Trieste può essere utilissima per rilanciare la propria immagine, dopo le precedenti stagione vissute dal tecnico di Ottaviano. Nell'ultima partita disputata, che i suoi ragazzi hanno pareggiato per 1-1 contro la Reggiana, ha scelto come modulo il 4-4-2, difronte a 5 mila spettatori che hanno occupato le gradinate dello storico impianto Nereo Rocco. Dopo essere passati subito in svantaggio, al primo minuto, per la rete di Cesarini, la Triestina è riuscita a recuperare al 27' del primo tempo con la prima marcatura stagionale di Arma, il calciatore di maggiore valore a disposizione della Triestina, oltre a Bariti (ex Ancona) ed il centrocampista centrale Filippo Porcari.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Ravenna Triestina, partita valida per la terza giornata in Serie C 2017-2018 (girone B), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Ravenna) vale 2,30; il segno X (pareggio) è quotato 3,10 mentre il segno 2 (vittoria Triestina) vi permetterebbe di vincere 2,85 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

