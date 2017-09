Renate AlbinoLeffe/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate AlbinoLeffe, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Renate AlbinoLeffe, diretta dall'arbitro Daniele Rutella, si gioca per la terza giornata nel girone B di Serie C 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:30 di domenica 10 settembre. I padroni di casa hanno iniziato alla grande questo campionato: sei punti, quattro reti fatte e zero subite. Una corazzata che vuole puntare dritto alla serie B. Non sarà facile vincere, anche perché arriva l'Albinoleffe: momento no per gli orobici, che sono reduci da due sconfitte consecutive nelle prime due giornate. Dopo il bel risultato nei play off dello scorso anno, ci si aspettava sicuramente di più. Ma ovviamente bisogna ricominciare da capo: siamo alla terza giornata, ma è proprio in questo momento che si decidono le sorti del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Renate AlbinoLeffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa sembrano avere la formazione già fatta. Mister Cevoli potrebbe schierare il solito 4-3-3 che fino a questo momento ha fatto sognare i tifosi di casa. Di Gregorio andrà tra i pali, mentre Di Gennaro e Teso andranno a comporre la coppia di centrali. Anghileri e Vannucci completeranno il reparto. Qualche dubbio a centrocampo, dove Simonetti e Palma potrebbero giocarsi i posti con De Micheli e Pavan, che nello scorso match sono subentrati a gara in corso. L'unico sicuro del posto al momento è Palma. Qualche dubbio anche in attacco, ma molto probabilmente si inizierà con i tre dello scorso match: Gomez sarà il riferimento centrale, mentre Lunetta e Ungaro affiancheranno il bomber. Mattioli e Finocchio sono pronti ad entrare a gara in corso.

Anche l'Albinoleffe potrebbe riconfermare gli undici visti in campo nella sconfitta casalinga contro il Mestre. Alvini conferma Cortinovis tra i pali, con Gavazzi, Zaffagnini e Scrosta al centro della difesa. Centrocampo a quattro, con Gonzi sulla destra e Giorgione a sinistra. In mezzo al campo vanno Agnello e Di Ceglie. In attacco Kouko, che si giocherà una maglia da titorale con Sibilli, insieme a Ravasio e Cortellini, i quali si sistemeranno ai lati.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà un match molto spettacolare, anche perché i padroni di casa attaccheranno sin dal primo minuto di gioco. Sarà molto importante trovare subito il goal e dare un segnale forte alle dirette concorrenti per le prime posizioni. Vedremo dunque una squadra spregiudicata, che cercherà di premere sull'acceleratore sin dai primi minuti. L'Albinoleffe, per evitare problemi, dovrà giocare sulle ripartenze. la squadra orobica non ha dimostrato grande solidità difensiva, dunque per evitare la goleada, bisognerà cercare di sporgersi troppo in avanti. Nel primo tempo ci potrebbe essere un pressing da parte dei padroni di casa, mentre nella ripresa la squadra di Leffe cercherà di giocare d'astuzia. Questo è un match troppo importante per poter lasciare ancora punti su un campo difficile come quello di Renate. Occhio ai padroni di casa, che vogliono continuare il loro ruolino di marcia in testa alla classifica.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Renate AlbinoLeffe, partita valida per la terza giornata in Serie C 2017-2018 (girone B), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Renate) vale 1,90; il segno X (pareggio) è quotato 3,20 mentre il segno 2 (vittoria AlbinoLeffe) vi permetterebbe di vincere 3,75 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

