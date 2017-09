Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore: Inter Spal, Lazio Milan (3^giornata)

Risultati Serie A 2017-2018, 3^giornata (LAPRESSE)

Dopo la pausa per le nazionali tornano i risultati della Serie A 2017-2018. La terza giornata si è aperta sabato 9 settembre con un solo anticipo, Juventus-Chievo (3-0) perché Sampdoria-Roma è stata rinviata causa maltempo. Domenica 10 si completa il quadro con i restanti 8 match: apre Inter-SPAL alle ore 12:30, poi alle 15:00 spazio a Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Crotone, Hellas Verona-Fiorentina, Lazio-Milan e Udinese-Genoa; alle 18:00 Benevento-Torino mentre il posticipo delle ore 20:45 sarà Bologna-Napoli.

I RISULTATI DI SERIE A (3^GIORNATA)

GLI ANTICIPI DI SERIE A: CRONACA E FATTI SALIENTI: JUVENTUS CHIEVO (3-0)

La terza giornata del campionato di Serie A prevedeva due anticipi. Tuttavia quello serale fra Sampdoria e Roma è stato rinviato a data da destinarsi, a causa delle condizioni meteo incerte che minacciavano il capoluogo ligure. La decisione è stata presa soprattutto per lo stato in cui si presenta lo stadio Luigi Ferraris, che nel recente passato ha creato non pochi problemi organizzativi.

Alle ore 18 invece sono scese regolarmente in campo Juventus e Chievo Verona, con le classiche divise bianconera per i padroni di casa e gialla per gli ospiti. La partenza è di marca juventina, con Gonzalo Higuain che prova a creare scompiglio nell'attenta retroguardia clivense. La Vecchia Signora si è portata in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione: battuta tesa di Miralem Pjanic e goffo autorete del finlandese Perparim Hetemaj. Gagliarda reazione del Chievo, che va vicino al gol del pareggio prima con Radovanovic e sul tramonto del primo tempo con Manuel Pucciarelli. Dopo un contropiede ben orchestrato la Juventus ha sfiorato il raddoppio, ma la bella conclusione da fuori area di Pjanic ha trovato la pronta risposta dell'estremo difensore Stefano Sorrentino. Il primo tempo si è chiuso senza ulteriori sussulti, e la ripresa si è aperta senza nessun cambio. Dopo un'ammonizione a Mandzukic, mister Allegri ha mandato in campo Paulo Dybala. A pochi minuti dal suo ingresso la Juventus ha realizzato la rete del raddoppio: splendida invenzione in profondità di Pjanic per Higuain, che davanti a Sorrentino non si è lasciato irretire, concludendo in maniera precisa sul secondo palo. Questa rete ha avuto l'effetto del cloroformio sulla gara, con la Juventus che non ha avuto problemi a controllare un Chievo demoralizzato e senza idee.

L'unico sussulto è arrivato con un calcio di punizione di Valter Birsa che non ha raggiunto alcun compagni nel cuore dell'area di rigore. Mister Maran ha provato a cambiare le carte, sostituendo un evanescente Pucciarelli con il veterano Sergio Pellissier, ma è stata ancora una volta la Juventus ad andare vicino alla terza rete dopo una splendida azione personale di un ispirato Dybala. Lo stesso Dybala ha sfiorato la rete dopo un'azione da Play Station, ma la sua conclusione ha lambito il palo. Uno scatenato Dybala ci ha provato in altre due occasioni, ma le sue conclusioni sono state murate dalla difesa giallo-blu. Allegri ha tolto Stefano Sturaro, gettando nella mischia Federico Bernardeschi, che sta completando il suo percorso d'inserimento in una rosa rodata come quella juventina. Birsa ha sfiorato il gol con un preciso calcio di punizione, ma non è riuscito a sorprendere l'estremo difensore Szczesny.

La Juve ha segnato per la terza volta con Paulo Dybala, che ha saltato tre difensori e ha chiuso con una splendida e precisa conclusione a fil di palo. Per la Joya è stato il gol numero cinque in tre partite di campionato, settimo in quattro partite ufficiali giocate in stagione. L'ultima occasione è capitata sui piedi di Hoguain, ma la sua conclusione centrale è stata neutralizzata senza problemi da Sorrentino. La Juventus ha condotto in porto la vittoria senza ulteriori patemi d'animo, un'ottima iniezione di fiducia in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona. I bianconeri si portano da soli in vetta alla classifica, in attesa delle gare domenicali, con gli occhi puntati in particolare su Bologna-Napoli, Inter-Spal e Lazio-Milan. Da segnalare l'esordio in Serie A dell'uruguagio Rodrigo Bentancur, ventenne scuola Boca Juniors sul quale tutta la dirigenza juventina punta molto.

LA SITUAZIONE

Dopo i primi 2 turni la vetta è ancora affollata: Juventus, Inter, Napoli, Milan e Sampdoria viaggiano a punteggio pieno mentre Udinese, Benevento, Atalanta, Cagliari e Fiorentina devono ancora sbloccare la casella dei punti. Il lunch match domenicale si presenta interessante: a San Siro infatti l’Inter di Luciano Spalletti riceve la neopromossa SPAL allenata da Leonardo Semplici; la squadra di Ferrara, unica imbattuta delle 3 neopromosse, vive quindi la sua prima trasferta al Meazza in Serie A. Per quanto concerne le sfide delle 15:00, a Bergamo l’Atalanta cercherà di tornare al successo contro un Sassuolo non troppo diverso da un anno fa. Tra Cagliari e Crotone sono in palio preziosi punti salvezza, mentre l’Hellas Verona cercherà di sfruttare il fattore Bentegodi contro una Fiorentina che appare come un cantiere aperto. Interessante l’incrocio tra Lazio e Milan: i rossoneri, completamente rinnovati dal mercato estivo, hanno mandato buoni segnali prima della sosta ed ora affrontano il primo ostacolo ambizioso.

A caccia di punti anche Udinese e Genoa, mentre il Benevento vorrà rifarsi dopo lo smacco della seconda giornata, che lo ha visto pareggiare in extremis contro il Bologna salvo poi vedersi annullare il pesantissimo gol dall’intervento del VAR. Infine Bologna-Napoli, partita che nel 2016-2017 terminò addirittura 1-7 per i partenopei: due stagioni fa invece i felsinei prevalsero per 3-2. Ricordiamo che da questa stagione le prime 4 classificate si qualificheranno direttamente alla fase a gironi di Champions League, la quinta accederà ai gruppi di Europa League mentre la sesta dovrà passare si iscriverà al terzo turno preliminare. Confermate le tre retrocessioni in Serie B. Ci sono i presupposti per assistere ad un’altra domenica appassionate: quali risultati emergeranno dai campi della Serie A? Ricordiamo infine il prossimo turno, il numero 4: sabato 16 settembre previsti 3 anticipi ovvero Crotone-Inter (ore 15:00), Fiorentina-Bologna (18:00) e Roma-Hellas Verona (20:45), domenica 17 settembre invece si partirà con Sassuolo-Juventus (ore 12:30) poi alle 15:00 Milan-Udinese, Napoli-Benevento, SPAL-Cagliari e Torino-Sampdoria. Alle 18:00 Chievo-Atalanta, infine Genoa-Lazio delle 20:45.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 3^GIORNATA

sabato 9 settembre 2017

RISULTATO FINALE Juventus-Chievo 3-0

RINVIATA Sampdoria-Roma

domenica 10 settembre 2017

ore 12:30 Inter-SPAL

ore 15:00 Atalanta-Sassuolo

ore 15:00 Cagliari-Crotone

ore 15:00 Hellas Verona-Fiorentina

ore 15:00 Lazio-Milan

ore 15:00 Udinese-Genoa

ore 18:00 Benevento-Torino

ore 20:45 Bologna-Napoli

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Juventus 9 punti*

Inter 6

Napoli 6

Milan 6

Sampdoria 6*

Torino 4

SPAL 4

Bologna 4

Lazio 4

Chievo 3*

Roma 3*

Genoa 1

Hellas Verona 1

Crotone 1

Sassuolo 1

Udinese 0

Benevento 0

Atalanta 0

Cagliari 0

Fiorentina 0

© Riproduzione Riservata.