Risultati Serie C/ Diretta gol live score: le partite dei gironi A e B (3^giornata)

Domenica 10 settembre 2017 scendono in campo i gironi A e B del campionato di Serie C. Sono in tutto 16 le partite in programma, vediamo prima quelle del girone A: si comincia alle 14:30 con Olbia-Piacenza, poi dalle 16:30 Cuneo-Prato, Monza-Pisa, Pontedera-Giana Erminio, Siena-Arzachena e Viterbese-Carrarese; alle 20:30 la chiusura con Livorno-Lucchese e Pro Piacenza-Alessandria (venerdì si è giocato l’anticipo tra Arezzo e Pistoiese). Il girone B invece scatta alle 16:30 con Mestre-Gubio e Santarcangelo-Bassano, poi dalle 18:30 si giocheranno Fano-Pordenone, Sambenedettese-FeralpiSalò, Sudtirol-Fermana e Vicenza-Teramo; infine i due match delle ore 20:30: Ravenna-Triestina e Renate-AlbinoLeffe.

I RISULTATI DI SERIE C (3^GIORNATA)

IL GIRONE A

Il primo raggruppamento vede 3 squadre in testa alla classifica dopo le prime 2 giornate: si tratta di Viterbese Castrense, Olbia e Carrarese; seguono Livorno e Robur Siena a quota 4 poi Pro Piacenza, Monza, Pistoiese, Arezzo, Cuneo, Lucchese ed Arzachena tutte con 3 punti. Ancora senza punti invece Gavorrano, Giana Erminio e Piacenza. In questo turno il calendario propone la sfida tra due delle squadre di vertice, Viterbese e Carrarese, mentre l’Olbia riceve un Piacenza desideroso di sbloccarsi. Interessante anche la partita tra Monza e Pisa, con i brianzoli neopromossi dalla Serie D e i toscani retrocessi dal piano di sopra; attenzione anche Livorno-Lucchese e Pro Piacenza-Alessandria.

IL GIRONE B

Anche nel girone B 3 formazioni hanno vinto in entrambi i due turni iniziali: sono Vicenza, Renate e Pordenone, poi il Mestre a 4 e a quota 3 un folto gruppo che comprende Bassano Virtus, Fano, Feralpisalò, Ravenna, Sambenedettese, Santarcangelo, Sudtirol e Padova. Ferme al palo Fermana, Modena, Albinoleffe e Gubbio. Il Vicenza ospita il Teramo, impegno casalingo anche per il Renate che affronta l’AlbinoLeffe mentre il Pordenone sarà impegnato in trasferta, sul campo del Fano. In serata sfida tra due neopromosse ambiziose come Ravenna e Triestina, mentre il Mestre riceve il Gubbio.

RISULTATI SERIE C 2017-2018, GIRONE A (3^GIORNATA)

domenica 10 settembre 2017

ore 14:30 Olbia-Piacenza

ore 16:30 Cuneo-Prato

ore 16:30 Monza-Pisa

ore 16:30 Pontedera-Giana Erminio

ore 16:30 Siena-Arzachena

ore 16:30 Viterbese-Carrarese

ore 20:30 Livorno-Lucchese

ore 20:30 Pro Piacenza-Alessandria

CLASSIFICA GIRONE A

Viterbese 6 punti

Olbia 6

Carrarese 6

Livorno 4

Robur Siena 4

Pro Piacenza 3

Monza 3

Pistoiese 3

Arezzo 3

Cuneo 3

Lucchese 3

Arzachena 3

Alessandria 1

Pontedera 1

Pisa 1

Prato 1

Gavorrano 0

Giana Erminio 0

Piacenza 0

RISULTATI SERIE C 2017-2018, GIRONE B (3^GIORNATA)

domenica 10 settembre 2017

ore 16:30 Mestre-Gubbio

ore 16:30 Santarcangelo-Bassano

ore 18:30 Fano-Pordenone

ore 18:30 Sambenedettese-Feralpisalò

ore 18:30 Sudtirol-Fermana

ore 18:30 Vicenza-Teramo

ore 20:30 Ravenna-Triestina

ore 20:30 Renate-Albinoleffe

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza 6 punti

Renate 6

Pordenone 6

Mestre 4

Bassano Virtus 3

Fano 3

Feralpisalò 3

Ravenna 3

Sambenedettese 3

Santarcangelo 3

Sudtirol 3

Padova 3

Teramo 1

Triestina 1

Reggiana 1

Fermana 0

Modena 0

AlbinoLeffe 0

Gubbio 0

