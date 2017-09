Sambenedettese Feralpisalò/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese Feralpisalò, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Sambenedettese Feralpisalò, per il girone B di Serie C 2017-2018, è diretta da Giosué Mauro D'Apice e si gioca alle ore 18:30 di domenica 10 settembre. La nuova stagione è partita discretamente per la Samb, che è favorita sugli ospiti di domenica. In settimana, la Sambenedettese è stata protagonista di un'incredibile gara a Fermo, per la sfida in Coppa Italia. Al 31' del primo tempo, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, le luci dell'impianto hanno smesso di funzionare. La gara sarà recuperata a data da destinarsi, quando in un primo momento sembrava prevalere l'assegnazione dello 0-3 a tavolino a favore della Samb.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sambenedettese Feralpisalò non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

In campionato, la Sambenedettese ha giocato soltanto una partita, quella contro il Modena del 27 agosto, valida per la prima giornata del girone B. I marchigiani hanno vinto nettamente 2-0, impartendo una dura lezione ai Canarini. Domenica scorsa invece la Samb non è scesa in campo, osservando un turno di riposo come altre squadre del gruppo. In classifica, la squadra è quinta. La Feralpi Salò insegue la Sambenedettese al sesto posto, anche lei a 3 punti, ma con due giornate disputate, una in più degli avversari di domenica. La squadra bresciana è reduce dalla sconfitta interna per 0-1 contro il Renate, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo l'avvio positivo di campionato culminato nel successo in trasferta contro la Reggiana per 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE

L'allenatore Francesco Moriero può disporre di una rosa molto interessante. Su tutti, spicca il nome del centrocampista centrale Bacinovic. Anche altri giocatori, di esperienza, torneranno però utili alla causa di mister Moriero. Uno dei calciatore di maggiore spessore, nonostante sia un po' avanti con l'età, è Troianiello, arrivato in prestito dalla Salernitana. Tra i giovani talenti nella rosa marchigiana segnaliamo, per il reparto offensivo, due calciatori: Lorenzo Sorrentino, punta centrale, classe 1995, e Alessio di Massimo, classe 1996, in prestito dal Pescara. Nel primo incontro, il tecnico Moriero ha schierato i suoi ragazzi con il 4-2-3-1. Confermato lo schieramento di cui si parlava alla vigilia, con Sorrentino unica punta centrale supportato da Troianiello (in gol), Bove ed Esposito. A centrocampo Bacinovic e Gelonese. In difesa invece, i terzini Rapisarda e Tomi con la coppia centrale Conson - Patti. Tra i pali ha giocato l'estremo difensore Vincenzo Aridità (classe 1985).

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO'

La Feralpi Salò è allenata dal tecnico Michele Serena, allenatore che vanta una più che discreta esperienza nella categoria che fino all'anno scorso era chiamata Lega Pro, fino al cambio, l'ennesimo, avvenuto per la stagione 2017-2018. Anche per la Feralpi Salò dunque una delle certezze a livello tecnico è rappresentata dall'allenatore. Anche la squadra però vanta più di un'individualità potenzialmente forte, come ad esempio Luca Parodi, ala destra, classe 1995, oltre a Lamin Jawo, in prestito dal Carpi, che di ruolo gioca come punta centrale (anche lui è un classe 1995). Mister Serena, per la stagione di quest'anno, ha voluto però puntare molto sull'esperienza. La squadra ha molti giocatori sopra i 30 anni che possono garantire quella solidità, a livello mentale e di organizzazione tattica, fondamentali. Su tutti Andrea Ferretti e Staiti, rispettivamente attaccante e centrocampista centrale, entrambi in campo, da titolari nella partita contro il Renate del 3 settembre. In campo, nel 3-5-2, c'era anche il capitano Emerson, difensore centrale, che di anni ne ha 37 (classe 1980).

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Sambenedettese Feralpisalò, partita valida per la terza giornata in Serie C 2017-2018 (girone B), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Sambenedettese) vale 1,73; il segno X (pareggio) è quotato 3,35 mentre il segno 2 (vittoria Feralpisalò) vi permetterebbe di vincere 4,50 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

