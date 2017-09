Santarcangelo Bassano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Santarcangelo Bassano - LaPresse, imm. repertorio

Santarcangelo Bassano sarà diretta dall'arbitro Gino Garofalo; si gioca alle ore 16:30 di domenica 10 settembre per la terza giornata del girone B di Serie C 2017-2018. Ci sono due credi tattici che si vanno a scontrare in questo importante match: difesa a quattro e retroguardia a tre. I tre difensori permetteranno al Santarcangelo di avere maggiore copertura nella zona centrale mentre ci potrebbero essere maggiori spazi per quanto riguarda le fasce laterali. Inoltre, c’è da valutare come Minesso andrà ad interpretare l’incontro in quanto rappresenta l’uomo in grado di dare equilibrio alla formazione aumentando in maniera considerevole le chance di portare a casa un risultato positivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Santarcangelo Bassano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

Le due formazioni hanno avuto un inizio stagionale abbastanza simile e che soprattutto sembrano pronte ad ottenere quei punti necessario per poter raggiungere quanto prima una tranquilla salvezza. Nello specifico il Santarcangelo ha iniziato la stagione perdendo in casa per 1-0 per mano del Pordenone salvo poi rifarsi la scorsa settimana ai danni del Gubbio in trasferta con il punteggio di 2-1 grazie alle marcature di Bussaglia e Piccioni. Il Bassano ha seguito la falsa riga del Santarcangelo ed ossia alla prima giornata ha ceduto sul campo del Fano per 1-0 e quindi ha vinto alla prima gara in casa con il Ravenna con il risultato di 2-1 per effetto dei gol messi a segno da Venitucci e Laurenti. Per quanto riguarda gli scontri diretti, nelle sei sfide tra Santarcangelo e Bassano c’è un bilancio nettamente ad appannaggio degli ospiti che hanno vinto in 3 occasione, pareggiato due volte e ceduto in una sola occasione. Tuttavia l’ultima gara tra le due contendenti nella passata stagione ha visto la vittoria da parte del Santarcangelo con secco 3-0 con reti di Cori, Carlini e Cesaretti.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Santarcangelo allenato da mister Michele Marcolini dovrebbe scendere in campo utilizzando il 3-5-2 con Nardi a difesa dei pali ed una difesa a tre che avrà in Adorni il perno centrale mentre Paramatti andrà ad agire sul lato destro, Sirignano sul centrosinistra. A centrocampo schieramento a cinque con Dalla Bona come fulcro di gioco, Danza e Gatto come interni mentre sulla corsia destra dovrebbe agire Carlini. Sull’out di sinistra si va verso l’utilizzo di Rossi mentre il duo attacco dovrebbe essere formato dal solito Cesaretti e da Cori. Il Bassano dovrebbe rispondere con un 4-4-2 adattato per l’avversario. In particolare dovrebbe giocare Grandi tra i pali con Karkalis nel mezzo al fianco Barison, Bizzotto più largo sulla destra e Andreoni sulla sinistra. A centrocampo l’elvetico Botta, Bianchi con Laureni e l’estroso Venitucci. In avanti il numero dieci Mattia Minesso in coppia con il senegalese il senegalese Diop.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Come ampiamente prevedibile, le quote dei principali bookmaker tra cui anche Snai, manifestano un incontro dal grande equilibrio almeno sulla carta. Infatti, la vittoria del Santarcangelo viene data a 2,55 contro il 3,05 del risultato di parità ed il 2,60 per l’eventuale successo in trasferta da parte del Bassano.

