Siena Arzachena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Siena Arzachena sarà diretta dall'arbitro Federico Longo; si gioca alle ore 16:30 di domenica 10 settembre per la terza giornata del girone A di Serie C 2017-2018. Il Siena è reduce dal pareggio, a reti inviolate, ottenuto sul campo del Pisa, mentre l'Arzachena arriva dalla sconfitta casalinga contro la Viterbese per 3-1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Siena Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

I toscani, in classifica, occupano la quinta posizione, con 4 punti conquistati dopo le prime due giornate (al primo turno i bianconeri avevano sconfitto la Lucchese di misura per 1-0). L'Arzachena invece è scivolata in dodicesima posizione, dopo il ko di domenica scorsa. Ricordiamo infatti che nella prima giornata del girone A di Serie C, l'Arzachena aveva sorpreso tutti andando a vincere sul campo dell'Arezzo con un pirotecnico 2-3. Il match si disputerà domenica pomeriggio, con il direttore di gara che darà il calcio d'inizio alle ore 16.30. L'impianto della Robur è il Montepaschi Arena, che può contenere fino ad un massimo di 15.000 spettatori. Arriverà un nutrito gruppo di tifosi anche dal Nord Sardegna, con i supporter sardi che sperano di vedere un Arzachena desiderosa dei 3 punti come ad Arezzo due settimane fa.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA

Il tecnico Michele Mignani può ritenersi soddisfatto dopo i primi 4 punti conquistati nelle prime due giornate di campionato, affrontando squadre comunque non facili come Lucchese (in casa) e Pisa (in trasferta). Al momento la difesa non ha ancora subito reti, un vanto per la retroguardia bianconera composta dal duo centrale D'Ambrosio - Sbraga, con Brumat e Iapichino terzini, rispettivamente sulla corsia di destra e sinistra. Nella trasferta di Pisa, l'allenatore della Robur ha schierato un 4-1-4-1, con Bulevardi in mezzo al campo e davanti a lui Vassallo e Damian. Sulle fasce esterne, in posizione avanzata, hanno agito Cristiani e Neglia, mentre l'attaccante centrale era il numero 10 Marotta. Non è arrivato il gol che invece non era mancato nella sfida contro la Lucchese, messo a segno da Cristian su assist di Brumat. Tra i giocatori di maggiore talento segnaliamo Sbraga, Vassallo e Marotta. Riflettori accesi anche su Guberti, arrivato dal Perugia, in cerca di riscatto.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA

Onestamente poco da salvare nella partita casalinga contro la Viterbese, persa per 3-1 allo stadio Bruno Nespoli, con poco meno di 300 spettatori sugli spalti, nonostante la bella vittoria conquistata ad Arezzo la settimana precedente. Per l'Arzachena è andato a segno Michele Vano, numero 9 della squadra allenata dal tecnico Mauro Giorico, subentrato a Lisai. L'Arzachena, contro la Viterbese, ha schierato come modulo un offensivo 4-3-3, con Lisai e Curcio a sostegno dell'unica punta Sanna. A centrocampo Nuvoli, Casini e Buonacquisti. In difesa, linea a 4 composta da Sbardella, Piroli, Peana e Arboleda. In porta Ruzzittu. E' rimasto in panchina, per tutti i 90 minuti dell'incontro, la giovane promessa Taufer, che dopo aver incantanto nelle categorie Giovanissimi e Allievi Nazionali dell'Inter, si è un po' perso, disattendendo le aspettative che si erano create su di lui, anche dopo le prestazioni fornite con le maglie delle varie selezioni dell'Under. Andrea Sanna, numero 11, oltre ad essere l'attaccante più esperto, 34 anni, è anche il valore aggiunto alla rosa in mano a mister Giorico. Degno di nota anche il centrocampista Riccardo Casini, in prestito dal Rieti.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostico Siena-Arzachena I pronostici della partita Sienza-Arzachena sono tutti a favore della Robur. I padroni di casa, secondo i bookmakers, non dovrebbero avere grosse difficoltà a vincere la partita contro l'Arzachena (segno 1 quotato a 2, la vittoria degli ospiti a 3.30).

