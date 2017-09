Sudtirol Fermana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sudtirol Fermana, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Sudtirol Fermana, che verrà diretta dall'arbitro Ermanno Feliciani, è in programma alle ore 18:30 di domenica 10 settembre per la terza giornata nel girone B della Serie C 2017-2018. Il Sudtirol si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione 2017-2018 con maggiore esperienza ma con una direzione tecnica diversa rispetto a quella dell'anno precedente. La Fermana invece, che lo scorso anno era in Serie D, spera di poter essere una delle sorprese del torneo, così come, ad esempio, sta facendo l'Olbia nel gruppo A. Il Sudtirol, dopo le prime due giornate si trova in undicesima posizione a quota 3 punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sudtirol Fermana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

Fin qui magro bilancio per la squadra altoatesina, che ha vinto nel primo turno contro l'Albinoleffe (1-0 il risultato finale) ma ha poi ceduto il passo al Pordenone (3-1 per i friulani) che rimane una delle formazioni più competitive anche quest'anno nel girone B di Serie C. Soltanto una gara invece quella disputata dalla Fermana, che ha osservato un turno di riposo domenica scorsa. L'esordio nel campionato di Serie C non è stato dei migliori vista la sconfitta maturata in trasferta sul campo del Ravenna, che si è imposto per 1-0 al Comunale Bruno Bennelli, di fronte ad un pubblico composto da 1800 spettatori. La squadra di Fermo si presenterà in Alto Adige con la determinazione di strappare almeno un punto, il primo della stagione, su un campo comunque difficile.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL

La trasferta di Pordenone deve essere subito dimenticata dai giocatori del Sudtirol, quest'anno allenati dal tecnico Paolo Zanetti, ex calciatore, che ha appeso ormai le scarpe al chiodo. Il mister ha schierato i suoi ragazzi con uno dei moduli più utilizzati negli ultimi anni in Serie A, il 3-5-2. In porta Offredi. Cerniera di difesa a 3 composta da Vinetot, Frascatore e Sgarbi. A centrocampo, sulle corsie laterali, hanno agito gli esterni Tait e Zanchi. A centrocampo, insieme al capitano Fink, hanno giocato Bertoni e Cia. Infine, davanti hanno giocato Gyasi e Costantino. Pordenone tecnicamente superiore al Sudtirol, anche dal punto di vista organizzativo, dunque una sconfitta che ci può stare, soprattutto se si è ad inizio stagione ed in un club che ha cambiato diverse pedine rispetto alla passata stagione. Tra i giocatori da segnalare nella rosa a disposizione di mister Zanetti ci sono l'attaccante ghanese Emmanuel Gyasi, che sta giocando in prestito dallo Spezia (Serie B). A centrocampo occhi puntati anche sul capitano Fink ed il giovane talentuoso Bertoni.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA

La Fermana, al momento, potrebbe essere una delle squadre in lizza per non retrocedere tra i dilettanti. La rosa non appare a livello di molte altre società che militano nel gruppo B di Serie C e solo un miracolo potrebbe consentire ai giocatori del club marchigiano di passare indenne la stagione regolare. Intanto, in Coppa Italia, contro la Sambenedettese, la partita è stata interrotta sull'1-0 per i canarini al minuto 31 del primo tempo per un guasto all'impianto di illuminazione dello stadio. La partita sarà recuperata. Nella prima giornata del girone C di Serie C invece la Fermana era uscita sconfitta per 1-0 sul campo del Ravenna. Il tecnico Flavio Destro schierò i suoi con il 4-3-3, con Cremona, D'angelo e Petrucci a formare il tridente d'attacco. A centrocampo Gasperi, Misin e Mane. Linea a 4 di difesa composta da Clemente, Ferrante, Comotto e Gennari. In porta, invece, Valentini.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Sudtirol Fermana, partita valida per la terza giornata in Serie C 2017-2018 (girone B), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Sudtirol) vale 2,05; il segno X (pareggio) è quotato 3,10 mentre il segno 2 (vittoria Fermana) vi permetterebbe di vincere 3,40 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.