Udinese Genoa/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Udinese Genoa sarà diretta dall'arbitro Maresca; si gioca alle ore 15.00 di domenica 10 settembre, siamo nella terza giornata di Serie A 2017-2018 e sarà già una sfida molto importante per Udinese e Genoa, che sono chiamate ad una prova di forza. Infatti l'Udinese arriva da due sconfitte di fila in campionato e la situazione inizia ad essere già particolarmente delicata, mentre per quanto riguarda il Genoa, Juric arriva da un punto conquistato nelle prime due gare e vuole qualcosa di più dopo la buona ma non eccezionale prova fornita contro la Juventus nell'ultimo turno. Una gara che sarà già importante per quel che riguarda la salvezza nonostante siamo solo alla terza giornata del nuovo campionato di serie A. Entrambe vogliono la vittoria visto che un punto non servirebbe a nessuna delle due e soprattutto non cambierebbe di molto la classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Udinese-Genoa, domenica 10 settembre alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv sia da Sky sia da Mediaset Premium. Nel primo caso, appuntamento sul canale numero 254 del satellite, ovvero Sky Calcio 4 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it. Sul digitale terrestre, appuntamento sui canali Premium Calcio 2 e Premium Calcio 2 HD, mentre la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati tramite Premium Play.

IL CONTESTO DEL MATCH

Per l'Udinese l'andamento fin qui non è certo stato particolarmente esaltante. La tenuta difensiva nelle ultime tre gare ha lasciato davvero molto a desiderare: ecco perché sono arrivate due sconfitte. Soprattutto quella contro la Spal ha fatto emergere i limiti di tanti nuovi come Nuytinck per i friulani. La squadra di Del Neri ha comunque trovato la via del gol sempre, anche nell'ultima gara amichevole contro l'Istra in cui è stato Ingelsson a regalare i tre punti alla squadra bianconera. Genoa che vive una situazione analoga: segna molto ma subisce altrettanto. Subiti anche due gol dalla Massese nell'ultima amichevole a dimostrazione che Juric ha bisogno ancora di tempo per registrare il suo reparto difensivo. Sarà comunque una bella gara visto che nessuna delle due formazioni ha voglia di perdere punti contro una diretta concorrente per la salvezza. Proprio questo contribuirà a rendere la Dacia Arena uno dei campi più intriganti della prossima giornata di serie A.

Grande equilibrio nei precedenti tra Udinese e Genoa, due formazioni che negli ultimi anni hanno sempre dovuto lottare fino alla fine per la salvezza. Entrambe hanno vinto per una sola volta a testa, mentre si contano tre pareggi. Una situazione che perciò fa pensare che sia Udinese che Genoa saranno protagoniste di questa gara che sarà molto combattuta. L'ultima gara giocata in terra friulana ha visto dominare l'Udinese nella scorsa stagione: fu 3-0 per i friulani grazie alle reti siglate da De Paul (doppietta) e Zapata che annichilirono il Genoa di Mandorlini. La particolarità è che gli ultimi pareggi sono stati tutti per 1-1 proprio perché si è sempre trattato di due squadre che dovevano lottare con le unghie e con i denti per centrare il proprio obiettivo. Sarà gara vera alla Dacia Arena e proprio per questo c'è da attendersi una sfida che potrà avere non poche sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI

Quanto alle probabili formazioni e cominciando dall’Udinese, in attesa del pieno recupero di Widmer, sulla destra di difesa si giocano il posto Angella e Larsena. In attacco potrebbe esserci subito spazio per il nuovo acquisto Maxi Lopez al fianco di Lasagna, viste le precarie condizioni di Perica: il modulo sarà il 4-4-2. Nel Genoa in primo piano naturalmente c’è Izzo, per il resto Lapadula è recuperato e dunque dovrebbe giocare nel cuore dell’attacco, con Laxalt, Pandev e Taarabt che sono i favoriti per assisterlo dalla trequarti, mentre in mediana stringerà i denti Bertolacci.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Interessanti anche le quote dei bookmakers per questa sfida che certamente non sembra di facilissima lettura. Per quanto riguarda la vittoria dell'Udinese, la quota prevista è di 2.25 da Bwin, mentre il pareggio viene dato a 3.20. La stessa quota è prevista anche per la vittoria degli ospiti che perciò sembrano essere non del tutto sfavoriti per l'incontro che si giocherà in terra friulana.

