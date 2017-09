Us Open 2017/ Diretta finale Nadal Anderson: streaming video e tv, orario della partita (10 settembre)

Diretta Nadal Anderson (LaPresse: Rafa Nadal)

Rafa Nadal Kevin Anderson è la finale maschile agli Us Open 2017: domenica 10 settembre, alle ore 22 italiane, presso l’Arthur Ashe Stadium – il campo centrale di Flushing Meadows – lo spagnolo e il sudafricano si contendono l’ultimo titolo Slam della stagione. Un match che nessuno avrebbe potuto pronosticare: se la presenza di Nadal appariva scontata (o lui o Roger Federer, se non altro) nella parte bassa del tabellone è uscito il nome a sorpresa, anche considerando le tante defezioni alla vigilia del torneo e qualche eliminazione precoce. Inutile dire chi sia il grande favorito, ma il match resta ovviamente tutto da giocare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

La finale maschile degli Us Open 2017 sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport, che ha coperto tutto il torneo dello Slam; gli abbonati alla televisione satellitare troveranno il canale al numero 210 e soprattutto potranno avvalersi dell’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – per seguire il match anche in diretta streaming video su tablet e smarpthone. Per tutti gli altri c’è l’applicazione Eurosport Player, per la cui attivazione è richiesto il pagamento di una quota in abbonamento.

IL GRANDE FAVORITO

Rafa Nadal vola verso il sedicesimo titolo Slam: sarebbe il secondo in questa stagione e andrebbe a pareggiare quanto fatto da Roger Federer, in un ideale salto nel passato visto lo stato di forma dei due grandi rivali. L’attesissima semifinale non c’è stata: Nadal si è allora liberato di Juan Martin Del Potro concedendogli il primo set ma poi cancellandolo dal campo, dopo averlo fatto con il giovane Andrej Rublev. E’ la terza finale agli Us Open per il maiorchino: curiosamente le prime tre le aveva giocate tutte contro Novak Djokovic, vincendo nel 2010 e 2013 e perdendo nel 2011. Attenzione ai numeri di Rafa nelle finali Slam: 15 vittorie e 7 sconfitte, con la grande possibilità di migliorare il suo record. Già sicuro di mantenere il numero 1 del ranking domani, Nadal si appresta ora a scrivere un altro grande capitolo nella sua saga: tre anni fa lo davano per finito, oggi sta giocando a un livello che non si pensava potesse ancora raggiungere.

LO SFIDANTE

Kevin Anderson appare la vittima sacrificale del giorno, un po’ come era stato Marin Cilic a Wimbledon; se però il croato aveva comunque già giocato (e vinto) una finale Slam, il sudafricano si affaccia qui per la prima volta, con un solo quarto disputato in un Major (proprio agli Us Open, due anni fa) e sapendo di non avere nulla da perdere, perché il suo torneo in un modo o nell’altro lo ha già onorato al massimo. In semifinale ha dimostrato anche di aver forse superato il problema che lo ha condizionato per tutta la carriera, ovvero quello di farsi prendere dal panico nei momenti decisivi; ora potrà giocare a briglia sciolta, sapendo che nessuno si aspetta che possa battere Nadal e prendersi il titolo. Ci proverà comunque, ovviamente: l’effetto sorpresa potrebbe essere determinante. Intanto ha già fatto meglio del celebre connazionale Wayne Ferreira, che aveva giocato due semifinali agli Australian Open; dovesse vincere la finale si porterebbe al decimo posto del ranking Atp, facendo scivolare fuori dalla top ten quel Pablo Carreno Busta che ha battuto due giorni fa.

I PRECEDENTI

La storia degli incroci tra Nadal e Anderson lascia poco margine di manovra al sudafricano: siamo 4-0 in favore di Rafa. L’ultima sfida tra i due è anche recente: ottavi dell’Atp 500 di Barcellona la scorsa primavera, Nadal si era imposto per 6-3 6-4 e quello era stato un match arrivato a un anno e mezzo da quello prima, che rappresenta anche l’unica volta in cui Anderson sia riuscito a strappare un set al maiorchino. Eravamo a Parigi-Bercy, superficie dura e campo indoor, e Nadal aveva vinto 4-6 7-6 6-2. Curiosamente, i due finalisti degli Us Open 2017 prima di oggi si erano affrontati soltanto agli ottavi: agli Australian Open di due anni fa vittoria di Nadal per 7-5 6-1 6-4, mentre il primo incrocio di sempre risale agli Open del Canada (Toronto) con affermazione del numero 1 del mondo per 6-2 7-6, nel 2010 quando Nadal aveva già vinto otto Slam e avrebbe ottenuto il nono di lì a poche settimane, mentre il sudafricano era ancora a secco di titoli Atp (avrebbe vinto il primo in casa, a Johannesburg, nel febbraio dell’anno seguente) . Che oggi Anderson possa finalmente battere Nadal, e farlo nel match più importante che per lui – trentunenne – varrebbe una carriera è decisamente complicato, eppure come già detto in precedenza c’è sempre una possibilità; perché sia così però Nadal dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversario dando la partita per vinta, e conoscendo lo spagnolo è piuttosto difficile che vada a finire in questo modo.

