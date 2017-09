Verona Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Verona Fiorentina, Serie A 3^ giornata (Foto LaPresse)

Verona Fiorentina sarà diretta dall'arbitro Damato e si gioca alle ore 15 di domenica 10 settembre; siamo nella terza giornata di Serie A 2017-2018 ed entrambe le squadre sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Il Verona di Pecchia è alle prese con un inizio che non è stato dei migliori, pur avendo dimostrato una discreta qualità di gioco. Rosa migliorabile e soprattutto tanta grinta che potrebbe non bastare da qui alla fine del campionato per la salvezza. Sarà una stagione ostica per gli scaligeri che hanno comunque allestito una buona rosa in vista di un campionato quanto mai complicato viste le rivali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Verona Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv dalle due emittenti a pagamento: i canali sono Sky Calcio 2 da una parte, Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD dall'altra. In entrambi i casi sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video con le applicazioni Sky Go e Premium Play; ricordiamo anche le trasmissioni Diretta Gol Serie A (su Sky Super Calcio) e Diretta Premium (su Premium Sport e Premium Sport HD) con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.

IL CONTESTO DEL MATCH

Fiorentina in notevole crisi invece e perciò c'è da aspettarsi una gara molto difficile per i veneti. La squadra viola ha voglia dei tre punti per poter ottenere una vittoria che possa essere di incoraggiamento per i ragazzi di Stefano Pioli che di certo non vivono un momento esaltante. Per quanto concerne la Fiorentina, la situazione non è delle migliori ma la sosta potrebbe aver dato beneficio a mister Pioli che potrebbe così aver avuto a disposizione tutti gli elementi per poter giocare al meglio nella gara del Bentegodi.

Nelle ultime tre gare il Verona ha dimostrato un gioco a sprazzi. Nella vittoria di Coppa Italia contro l'Avellino è balzata agli occhi la sofferenza al cospetto di una squadra di serie B. Difficoltà emerse contro il Napoli e confermate contro il Crotone nell'ultimo turno di campionato. Il pareggio dello Scida ha messo in mostra alcune carenze, soprattutto offensive, per la formazione di Pecchia. Prescindere da Pazzini sarebbe un errore anche considerando le primavere dell'ex attaccante del Milan che avanzano di anno in anno. Fiorentina che ha segnato appena due reti nelle ultime tre partite giocate. L'amichevole contro il Real Madrid ha evidenziato che i ragazzi di Pioli hanno qualità e tanta voglia di crescere. La difesa resta il reparto più preoccupante anche considerando la fragilità notevole dimostrata contro una Sampdoria che di certo non sembrava così imbattibile. Ecco perché Verona-Fiorentina sarà davvero una gara molto interessante e che varrà la pena seguire visto che nessuna delle due ha voglia di regalare punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Verona è alle prese con tanti infortuni, ma Fabio Pecchia rilancia Pazzini affiancandolo con Fares e Verde, aspettando Cerci e dando magari spazio a Moise Kean nel secondo tempo. A centrocampo non dovrebbe cambiare nulla con Buchel a impostare la manovra e il lavoro sulle mezzali di Romulo e Bessa; in difesa spazio ad Alex Ferrari e Souprayen sulle corsie con la coppia centrale davanti a Nicolas formata da Caceres e Heurtaux. Nella Fiorentina si è fermato Eysseric: Stefano Pioli cambia modulo e manda Giovanni Simeone a giocare da unica punta, con il supporto alle spalle di Benassi in posizione centrale. Dentro subito il nuovo arrivato Thereau che sarà l'esterno di sinistra, dall'altra parte Federico Chiesa mentre la cerniera mediana sarà formata da Badelj e Veretout. Sulle fasce in difesa agiranno Bruno Gaspar e Biraghi, in mezzo German Pezzella e Astori con Sportiello tra i pali.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Guardando le quote, la squadra di casa parte sfavorita almeno sulla carta secondo quanto riporta Bwin. La quota degli scaligeri è di 3.40, mentre il pareggio viene quotato a 3.25. Per quanto concerne invece la vittoria della formazione viola, viene quotata dallo stesso bookmaker a 2.15.

© Riproduzione Riservata.