Vicenza Teramo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vicenza Teramo, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Vicenza Teramo sarà diretta dall'arbitro Daniele De Santis; alle ore 18:30 di domenica 10 settembre si gioca per la terza giornata nel girone B della Serie C 2017-2018. Sembra una di quelle gare già segnate prima ancora che le squadre scendino in campo. Infatti, il Vicenza dopo due giornate si ritrova primo in classifica, a quota 6 punti, con due vittorie in altrettante partite ed una differenza reti subito importante (+4).

I veneti sono riusciti a vincere sia al primo turno contro il Gubbio, con uno spettacolare 3-0, sia la settimana scorsa, in trasferta, sul campo del Modena, battuto 2-1. Il Vicenza, già prima che iniziasse il campionato, era una delle favorite per la promozione diretta in Serie B, Vicenza che ricordiamo è retrocesso lo scorso anno. L'inizio convincente non ha fatto altro che mandare su di giri la tifoseria, che si presenta adesso molto più fiduciosa in occasione della sfida di domenica contro il Teramo. Gli ospiti non dovrebbero impensierire la squadra veneta. Per loro soltanto un punto, quello colto a Mestre (1-1 il risultato finale). Il Teramo, ricordiamo, ha una partita da recuperare rispetto al Vicenza e attualmente occupa la posizione numero 13 in classifica generale. Mission impossible al Rigamonti di Vicenza? La risposta nei pronostici di fine articolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Vicenza Teramo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA

L'allenatore Alberto Colombo può dirsi soddisfatto di questo inizio di campionato, anche se è consapevole di non aver ancora fatto nulla di quello che in realtà dovrà essere fatto per raggiungere la matematica promozione al prossimo campionato di serie B, raggiungibile unicamente conquistando il primo posto in classifica. Per Colombo due vittorie consecutive, l'ultima in trasferta sul campo del Modena. I gol sono stati messi a segno da Alessandro Malomo e Pietro De Giorgio, che hanno rimontato la rete iniziale siglata dal Modena con Maritato al terzo minuto di gioco. Una reazione brillante per i biancorossi, che hanno esultato al momento della seconda e decisiva rete di Pietro De Giorgio, su calcio di rigore, già al suo terzo centro stagionale. Mister Colombo ha schierato i suoi uomini con il modulo 4-3-3, per sfruttare appieno il potenziale offensivo offerto da giocatori del calibro di De Giorgio appunto, ma anche di Gianmario Comi ed Erik Lanini, due ex giovani promesse del Campionato Primavera. Uno dei giocatori più talentuosi del Vicenza è Giacomelli, ala sinistra, il capitano (classe 1990) ed il centrocampista centrale Bangu, in prestito dalla Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO

Il Teramo punta ad un campionato tranquillo, di metà classifica, anche se non disdegna l'ipotesi di raggiungere i play off al termine della stagione regolare. Possono vantare infatti un allenatore di primo piano come Antonino Asta, che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Intanto, è arrivato un pareggio, nella prima giornata del 27 agosto, sul campo del Mestre. In campo sono scesi Calore tra i pali, linea a 4 difensiva con Ventola, Caidi, capitan Speranza e Pietrantonio, a centrocampo De Grazia vertice basso aiutato da Ilari e Marcillo, mentre il tridente offensivo composto da Tulli, Fratengelo e Foggia. Il giocatore di maggiore talento è Antonio Terracino, anche se ci sono giocatori di ottima prospettiva come Soumarè (prestito dall'Avellino), lo stesso Marcillo (in prestito dal Lumezzane) ed il centrocampista centrale Amadio prestato dal Latina.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Vicenza Teramo, partita valida per la terza giornata in Serie C 2017-2018 (girone B), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Vicenza) vale 1,65; il segno X (pareggio) è quotato 3,45 mentre il segno 2 (vittoria Teramo) vi permetterebbe di vincere 4,75 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

