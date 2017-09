Video/ Ascoli Novara (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata)

Video Ascoli Novara (LAPRESSE)

VIDEO ASCOLI-NOVARA (RISULTATO FINALE 1-2), HIGHLIGHTS DEL MATCH

La gara Ascoli-Novara ha messo in luce il talento di Da Cruz autore di una doppietta e pronto a fare la felicità dei tifosi del club piemontese. Giocatore eclettico e dotato di grandissima personalità ha dimostrato subito che questa potrebbe essere la sua stagione. E dire che i padroni di casa erano passati subito in vantaggio con Lores e la gara sembrava per loro spianata verso la vittoria. La rete era arrivata al sesto minuto, quando il Novara stava ancora cercando il giusto assetto in campo. Al minuto trentanove però arriva il primo squillo di Da Cruz che pareggia con una giocata davvero importante sfruttando al massimo una bella palla che gli serve Moscati. Nella ripresa pronti via è ancora Da Cruz a ribaltare la situazione con la gara che poi non cambierà più risultato fino al finale che proclamerà il Novara vincitore della contesa.





