Video/ Avellino Foggia (5-1): highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata)

VIDEO AVELLINO-FOGGIA (RISULTATO FINALE 5-1), HIGHLIGHTS DEL MATCH

Grande prova corale dell’Avellino di Novellino, che si dimostra particolarmente a proprio agio in casa, battendo dopo il Brwscia anche il Foggia. E in goleada, con cinque gol che il Foggia aveva già subito all’esordio a Pescara. La difesa della squadra di Stroppa fa acqua da tutte le parti, ci sarà sicuramente da lavorare molto ma la copertina è comunque tutta per gli irpini, a segno per tre gol già nel primo tempo, con Ardemagni su rigore e una doppietta di Morosini, perfettamente imbeccato prima da Molina e poi da Laverone. Il Foggia accorcia su rigore trasformato da Mazzeo per un tocco di mano di Migliorini che in realtà non c’era, ma i biancoverdi non hanno problemi nella ripresa nel legittimare ulteriormente il vantaggio, con Ardemagni che firma a sua volta la personale doppietta e con Castaldo che ha messo il sigillo. Ancora una giornata da dimenticare per il Foggia che resta a quota 1 in classifica, l’Avellino sale a 6 punti e deve ora confermarsi anche in trasferta per sognare. (agg. di Fabio Belli)

