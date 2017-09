Video/ Bari Venezia (0-2): highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata)

Video Bari Venezia (LAPRESSE)

VIDEO BARI VENEZIA (RISULTATO FINALE 0-2), GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Allo Stadio San Nicola il Venezia ottiene la prima vittoria del suo campionato superando in trasferta il Bari per 2 a 0 in uno dei match più attesi della terza giornata di Serie B. Nel primo tempo i padroni di casa provano a fare la partita attraverso il loro prolungato possesso palla e con gli ospiti ad attendere per cercare di ripartire attraverso le verticalizzazioni. Un po' a sorpresa la squadra di Inzaghi passa in vantaggio con il rigore segnato da Bentivoglio al 30' e concesso per fallo di D'Elia su Falzerano. I biancorossi pugliesi dovrebbero aggiustare meglio la mira con Nenè e Iocolano finendo poi col subire la rete del raddoppio nella ripresa al 58' con Zigoni, ben lanciato da Moreo. Ad ostacolare la rimonta del Bari ci pensa pure il portiere juventino Audero, protagonista di un'uscita provvidenziale al 74' su Floro Flores. E' nuovamente il giovane portiere indonesiano a salvare la situazione nei minuti di recupero aiutandosi anche con il palo.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Bari non sia riuscito a sfruttare le proprie qualità nonostante il possesso palla favorevole con il 63%. Il Venezia ha saputo dunque colpire con maggior precisione nonostante il 21 a 6 nel computo totale delle conclusioni, senza dimenticare il 24 a 14 nei cross ed il 14 a 2 per quanto riguarda i calci d'angolo conquistati. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Marinelli della sezione di Tivoli ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo il brasiliano ex Cagliari Nenè tra i padroni di casa. (Alessandro Rinoldi)

