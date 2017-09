Video/ Catania Lecce (3-0): highlights e gol della partita (Serie C, Girone C 3^ giornata)

Video Catania-Lecce - La Presse

VIDEO CATANIA-LECCE (RISULTATO FINALE 3-0): HIGHLIGHTS DEL MATCH

E' terminata 3-0 la gara Catania-Lecce per la terza giornata del Girone C di Serie C gara che sicuramente meriterebbe una categoria superiore. Pronti via il club siciliano sblocca la partita con una rete di Biagianti dopo appena venti minuti che sembra subito indirizzare la partita. Nella ripresa il Lecce prova a reagire, cercando e sfiorando in diverse occasioni la rete del pareggio. Nell'ultimo quarto d'ora però il Catania dilaga e sigla due gol in tre minuti. Al minuto 75 segna Marchese e tre minuti dopo raddoppia Russotto. E' stata una gara piena di emozioni e con tanti giocatori di livello schierati in campo. Sicuramente per il Catania è una vittoria importante che regala emozione e convinzione dei propri mezzi in vista delle prossime gare che si dovranno affrontare per la categoria. Notte fonda per il Lecce che cade dopo la bella vittoria interna contro il Trapani. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEGLI HIGLIGHTS DI CATANIA LECCE

© Riproduzione Riservata.