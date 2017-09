Video/ Juventus Chievo (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata)

Video Juventus Chievo (LAPRESSE)

VIDEO JUVENTUS-CHIEVO 3-0, HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA

La Juventus di Massimiliano Allegri ha dimostrato ancora una volta di essere la squadra di battere. Nella gara che introduce Juventus-Barcellona i bianconeri riescono a dimostrare di essere club di assoluta qualità anche nelle riserve. Juventus-Chievo termina infatti 3-0 anche se non senza difficoltà. Pronti via nel primo tempo la novità è la fascia di capitano sul braccio di Stephan Lichtsteiner. In campo poi non ci sono gli infortunati Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio e Sami Khedira, mentre sono a riposo Gianluigi Buffon, Alex Sandro, Andrea Barzagli e soprattutto Paulo Dybala. La partita viene sbloccata da una punizione del bosniaco Miralem Pjanic deviata da Peparim Hetemaj alle spalle di Stefano Sorrentino. I bianconeri calano, forse anche rilassati dal vantaggio trovato con così tanta semplicità. Nella ripresa il Chievo cresce e chiude la Juventus nell'area di rigore, fino a che entra in campo Paulo Dybala. La Joya cambia la partita e favorisce la rete del due a zero di Gonzalo Higuain, servito dentro da Pjanic. C'è spazio per la gloria personale anche di Dybala che sfrutta una grande palla messa dentro da Federico Bernardeschi.



DICHIARAZIONI - Alla fine della gara in conferenza stampa parla un Massimiliano Allegri soddisfatto per la prestazione dei suoi: "Vincere dopo la sosta è sempre molto importante. Le partite dopo quando ci si ferma sono sempre complicate perché tornano tutti dalla nazionale e ritrovi squadre come il Chievo Verona che sono molto preparate. Il Chievo ha fatto una bellissima partita, noi abbiamo trovato difficoltà nello sviluppo del gioco. Per la prima volta giocavamo con tre centrocampisti puri e non era semplice. Dopo sessanta minuti il Cievo è calato e i nostri cambi hanno alzato la qualità tecnica. I giocatori entrati hanno fatto il resto perché erano freschi. Abbiamo subito troppi tiri in porta nello specchio e su questo bisogna lavorare perchè altrimenti le partite diventano come una roulette russa".

© Riproduzione Riservata.