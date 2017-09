Video/ Palermo Empoli (3-3): highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata)

Video Palermo Empoli (LAPRESSE)

VIDEO PALERMO-EMPOLI (RISULTATO FINALE 3-3), HIGHLIGHTS DEL MATCH



La gara Palermo-Empoli è iniziata con grande ritmo messo in campo dai rossoneri grazie a due gol in quattordici minuti. Prima colpisce Thiago Cionek sugli sviluppi di un calcio d'angolo svettando di testa. Poi quattro minuti dopo arriva il raddoppio di Igor Coronado che calcia violento da fuori, colpendo sotto la traversa con un tiro violento e preciso. Accorcia le distanze Simic sugli sviluppi di un calcio d'angolo con una grande giocata. Pronti via nella ripresa il pareggio lo sigla Ciccio Caputo che continua il filotto preso la settimana scorsa con la squadra toscana. Frutto di una grave disattenzione della difesa rosanero arriva il 3-2 di Gnahore, servito dentro da una bella palla di Rispoli. E' un finale però vissuto ad alta tensione con il pareggio ancora di Ciccio Caputo che realizza al minuto 94 un calcio di rigore la cui assegnazione però lascia diversi dubbi. Un pareggio con sei reti che ha stupito tutti e che ricorda molto la gara Pescara-Frosinone di venerdì sera.

