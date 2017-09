Video/ Pro Vercelli Cremonese (1-4): highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata)

Video Pro Vercelli Cremonese (LAPRESSE)

VIDEO PRO VERCELLI CREMONESE (RISULTATO FINALE 1-4), HIGHLIGHTS DEL MATCH

Pro Vercelli-Cremonese è stata una delle partite più belle della terza giornata di Serie B, aspettando i due posticipi. La gara è stata aperta dopo appena otto minuti da una giocata di Pesce, bravo a siglare un gol di qualità e che indirizza subito la partita. Alla fine del primo tempo la squadra di Attilio Tesser raddoppia con un gol di Brighenti, bravo a sfruttare il suo fisico al centro dell'area di rigore. La ripresa sembra molto statica e con poche emozioni, fino ai clamorosi minuti finali. Al minuto 81 segnano ancora i grigiorossi con una grandissima mezza rovesciata di Cavion, abile a siglare in acrobazia la sua prima rete in cadetteria. La rete della bandiera della Pro Vercelli la sigla su rigore Firenze, mentre nel finale c'è spazio anche per il gol di Benjamin Mokulu, servito dentro coi tempi giusti da una bella palla di Paulinho. vola la squadra lombarda, mentre arranca ancora a zero punti la Pro Vercelli di Gianluca Grassadonia.

