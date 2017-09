Video/ Spezia Entella (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata)

Video Spezia Entella (LAPRESSE)

VIDEO SPEZIA ENTELLA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS DEL MATCH

E’ stato derby vero, dal primo all’ultimo minuto, e praticamente all’ultimo minuto l’ha spuntata lo Spezia sull’Entella. Partita che si è messa subito in discesa per i bianconeri padroni di casa, con il gol dopo 14’ di Terzi, in spettacolare girata su cross da calcio d’angolo battuto dallo spagnolo Juande. Sostanzialmente il primo tempo è stato marcatamente spezzino, con Okereke e Granoche molto attivi sul fronte offensivo. L’Entella però è riuscita nel secondo tempo a cambiare lo spartito del match, riuscendo a farsi più incisiva in avanti e trovando il pareggio grazie a De Luca, con un colpo di testa sul quale Di Gennaro non ha potuto far nulla. L’Entella ci ha preso gusto ed ha provato a mettere alle strette gli avversari, cercando il clamoroso ribaltone. Ma a un minuto dal novantesimo Granoche ha trovato l’imbeccata giusta di testa per Marilungo, che ha scaricato una saetta alle spalle per Iacobucci (agg. di Fabio Belli)

