Video/ Ternana Cesena (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata)

VIDEO TERNANA CESENA (RISULTATO FINALE 1-0), GLI HIGHLIGHT DEL MATCH

Basta un acuto di Angiulli alla Ternana per trovare la prima vittoria stagionale in Serie B e soprattutto la prima sotto la gestione dell’Unicusano. Grande azione corale dei rossoverdi dopo 7’ con Tiscione che ha inventato un colpo di tacco per Albadoro, quindi viene lanciato Defendi che serve un perfetto assist per Angiulli. Nulla da fare per Fulignati e Cesena sotto, con la reazione dei romagnoli che è stata comunque veemente ed ha prodotto una grande opportunità per il pari al 41’: ottima iniziativa di Fazzi che dribbla Favalli e serve a centro area Gliozzi, che gira di potenza in rete. Il pallone sbatte sulla parte inferiore della traversa e poi sulla linea, senza oltrepassarla del tutto. Sarà la migliore occasione del match, nella ripresa l’iniziativa della squadra di Camplone andrà progressivamente spegnendosi, con la Ternana che vola così a 5 punti in classifica con questa vittoria di misura, mentre il Cesena resta a un solo punto senza aver segnato ancora un gol. (agg. di Fabio Belli)

