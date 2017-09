Viterbese Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viterbese Carrarese (LaPresse - imm. di repertorio)

Viterbese Carrarese sarà diretta dall'arbitro Matteo Gariglio; si gioca alle ore 16:30 di domenica 10 settembre per la terza giornata del girone A di Serie C 2017-2018. Dati alla mano, quello tra Viterbese e Carrarese si candida ad essere il big match di questo turno, dato che le due squadre sono tra le poche ad essere ancora a punteggio pieno. Tante le aspettative negli ospiti per il primo centro stagionale di Coralli, attaccante dal passato importante su cui punta molto la società toscana, così come dall'altro lato su Ferdinando Sforzini, centravanti di peso e carisma che se in condizioni potrà dare una grossa mano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Viterbese Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

Inizio sprint per la Viterbese, che nelle prime due giornate ha conquistato bottino pieno ottenendo prima la vittoria casalinga contro il Prato, per poi riuscire ad imporsi sul campo dei sardi dell'Arzachena con un convincente 3-1. La formazione dell'ex Udinese Valerio Bertotto, un uomo che ha già dimostrato di poter avere un buon futuro anche in questo mestiere, è stata costruita quest'anno con un buon mix di tanti giovani ed esperienza un po' in tutti i reparti, e le ambizioni di alta classifica non sono mai state celate. I laziali, che già nello scorso anno sono riusciti a disputare una buona stagione arrivando fino ai play-off, hanno cambiato molto quest'estate, compresa la stessa guida tecnica, ma nell'ambiente si respira ottimismo. I risultati delle prime due giornate, identici per punteggio ma differenti per quanto espresso in campo, sono un'ottima partenza per alimentare le speranze che i tifosi hanno fatto trasparire nel pre-campionato.

Dall'altra parte in questa delicata sfida si presenta la Carrarese, formazione allenata da Silvio Baldini che nel pre-campionato ha fatto intravedere buone cose, e che nelle prime due giornate è riuscita a sorprendere grazie a due successi di misura prima sul Cuneo, e poi in casa contro gli emiliani della Pro Piacenza. Tanto cinismo e solidità sono gli elementi che hanno contraddistinto questo inizio di stagione dei toscani, e che erano stati evidenziati già negli impegni di Coppa Italia che avevano preceduto l'inizio di stagione. Nell'ultima giornata, in particolare, è stato il sempreverde bomber Francesco Tavano, che a marzo compierà 39 anni, a regalare i 3 punti ai suoi. Sarà l'annata giusta per la Carrarese per avanzare di qualche posizione in classifica ed ottenere qualcosa in più rispetto alla salvezza? L'inizio sembra promettere bene, ma quando usciranno le squadre maggiormente candidate alla promozione bisognerà confermarsi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Passando all'analisi delle probabili formazioni del match, Bertotto schiera per la sua Viterbese un 4-3-3 com Pini in porta, Sanè, Atanasov, Pacciardi e Pandolfi in difesa. Cenciarelli, Di Paolantonio e Zenuni potrebbero avere la conferma in mediana, ma l'esperto Musacci scalpita per l'esordio davanti ai suoi tifosi. In attacco pronti l'esperto attaccante Jefferson, che dovrebbe ottenere la maglia da titolare, mentre Mendez e Ngissah saranno i due designati ad occupare le fasce. Pronto a subentrare a gara in corso anche bomber Ferdinando Sforzini. Dall'altra parte Baldini schiera un 4-2-3-1 con Moschin tra i pali, Benedini e Cazè in difesa con Maccabruni e Possenti sugli esterni. Rosaia e Tentoni saranno i due centrali di centrocampo insieme a Biasci, che sarà avanzato a trequartista, lasciando a Coralli, Tavano e Piscopo il compito di offendere nel tridente.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Diamo infine uno sguardo al pronostico degli scommettitori su Viterbese Carrarese. Padroni di casa favoriti per il successo, stando alle quote Snai corrispondenti a 2,10 per il segno 1, 3,30 per il segno 2 e 3,10 per il segno X del pareggio.

