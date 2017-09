AS ROMA/ Foto terza maglia 2017-2018: marrone scuro con inserti arancione

La terza maglia della Roma 2017-2018 - Foto ufficiali Nike

E’ stata ufficialmente svelata la terza maglia della Roma per la stagione 2017-2018 attualmente in corso. La nuova divisa, firmata ovviamente dal colosso americano della Nike, presenta un colore prevalentemente marrone scuro, con dei dettagli in arancione acceso. Si tratta di un completo decisamente moderno, sia per quanto riguarda il tessuto utilizzato per la sua realizzazione, la tecnologia Aeroswift, perfetta per comfort, areazione, vestibilità e ovviamente prestazioni in campo, sia per la trama dello stesso, dei disegni geometrici che sembrano ricordare, seppur lontanamente, il logo della Champions League. Uno stile quindi perfetto per il ritorno nella competizione europea della Lupa. Per quanto riguarda i dettagli della nuova maglietta, il collo sarà rotondo, con il classico swoosh, il baffo Nike, di colore arancione e posizionato sulla destra del petto, mentre a sinistra, all’altezza del cuore, avremo il simbolo della squadra capitolina.

PANTALONCINI E CALZETTONI IN TINTA

Ci sono delle cuciture in rilievo sempre all’altezza dei pettorali, e sul retro, seguendo il profilo del trapezio, mentre sui lati, avremo altre cuciture, questa volta di colore arancione. Molto bella anche la scritta As Roma che si trova sulla parte inferiore del retro della maglia, impressa nella trama del tessuto. Per chiudere, troviamo delle strisce verticali di colore arancione sui lati delle spalle e delle maniche. A completare la divisa, i pantaloncini e le calze, dello stesso colore della maglia, quindi marrone con la trama geometrica. La scritta As Roma con il baffo compare all’altezza degli stinchi, mentre i pantaloncini hanno lo swoosh e il logo della squadra. La divisa sarà in vendita a partire da domani 12 settembre.

