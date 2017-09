Cittadella-Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella-Perugia, LaPresse

Cittadella-Perugia, lunedì 11 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo del lunedì che completerà il programma della terza giornata del campionato di Serie B. Una delle sfide più interessanti di questo turno di campionato, visto che si troveranno di fronte due formazioni che hanno destato un'ottima impressione nelle prime due giornate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Per seguire Cittadella-Perugia, lunedì 11 settembre 2017 alle ore 20.30, ci si potrà collegare sul canale 251 di Sky (Sky Calcio 1 HD) per la diretta tv, oppure seguire la diretta streaming video via internet, sempre riservata agli abbonati alla pay tv satellitare, sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Cittadella, dopo aver esordito in maniera vincente in una combattuta partita casalinga contro l'Ascoli, vinta con il punteggio di tre a due, ha dato filo da torcere ad un Frosinone costruito per cercare la Serie A, tenendo sulla corda i ciociari nel match disputato al Partenio di Avellino, vinto alla fine due a uno dai gialloazzurri. Sul piano del gioco la squadra di Venturato nonostante la sconfitta ha comunque convinto, certo non al livello del pirotecnico Perugia di Federico Giunti che ha sicuramente rappresentato la realtà più spettacolare di questo avvio del torneo cadetto. Grifoni capaci di partire con una vittoria travolgente, cinque a uno sul campo della Virtus Entella, per poi ripetersi in casa contro il Pescara di Zeman con un altro match dall'andamento spettacolare, vinto con il punteggio di quattro a due dalla formazione umbra. Un risultato importante che ha messo di nuovo in luce la stella dell'attaccante nordcoreano Kwang-Song Han, di nuovo a segno dopo la tripletta realizzata a Chiavari. In gol anche Monaco e l'altro bomber Di Carmine, autore di una doppietta. Già l'anno scorso il Perugia ha avuto un'ottima chance per riassaggiare dopo tredici anni di assenza l'aria della massima serie, perdendo una tiratissima finale play off contro il Benevento poi promosso in Serie A. Stavolta la squadra biancorossa sembra ben costruita e potrà cercare un acuto importante su uno dei campi più difficili della Serie B: battere il solido Cittadella significherebbe proporsi immediatamente ai vertici del campionato cadetto appena iniziato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena allo stadio Tombolato di Cittadella: i padroni di casa inizieranno con Paleari a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Salvi, Adorni, Varnier e Benedetti. A centrocampo ci sarà Siega al fianco di Pasa e Iori nel terzetto titolare, mentre in attacco il tridente sarà composto dall'ivoriano Kouame, da Schenetti e da Litteri. Risponderà il Perugia con Rosati in porta, Monaco e Volta schierati come coppia centrale di difesa, mentre Zanon sarà impiegato nel ruolo di terzino destro e Belmonte sarà impiegato nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo spazio a Bandinelli, all'argentino Colombatto e Bianco, Terrani si muoverà da trequartista alle spalle di Di Carmine e del nordcoreano Kwang-Song Han, andati entrambi a segno a raffica nelle prime giornate di campionato.

LA CHIAVE TATTICA

Venturato, allenatore dei padroni di casa del Cittadella, schiererà la squadra con il 4-3-3, mentre gli umbri allenati da Federico Giunti scenderanno in campo con un 4-3-1-2. Tatticamente si troveranno di fronte due realtà molto interessanti di questo campionato: anche nella sconfitta di Frosinone il Cittadella ha dimostrato di essere squadra di livello, ma certo il Perugia delle prime due giornata è sembrato la squadra più brillante di questo inizio di campionato, a tratti addirittura inarrestabile. Le due squadre si sono affrontate nel campionato scorso allo stadio Tombolato l'11 marzo del 2017, pareggiando uno a uno con le reti di Litteri per i veneti e di Di Carmine su rigore per gli umbri. Il 22 maggio 2015 fu invece il Perugia a vincere in casa del Cittadella con un secco due a zero, siglato dalle reti di Fabinho e Parigini.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote per il match delle agenzie di scommesse vedono il Cittadella favorito anche e soprattutto in virtù del fattore campo, con successo veneto fissato a 2.50 da Betclic, mentre Bwin propone a 3.20 l'eventuale pareggio e Bet365 offre a 3.25 la quota per il successo esterno biancorosso.

