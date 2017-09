Probabili formazioni/ Barcellona Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie (Champions League)

Probabili formazioni Barcellona Juventus (Foto LaPresse)

Barcellona Juventus va in scena martedì 12 settembre alle ore 20:45 e per i bianconeri la partita rappresenta l’esordio in Champions League 2017-2018: inserita in un girone che comprende anche Olympiacos e Sporting Lisbona, la Juventus va a caccia di quel trofeo che non vince da 21 anni e che nelle ultime tre stagioni è diventata maledetta, viste le due finali perse. Il Barcellona non trionfa dal 2015: l’anno scorso eliminata proprio dai bianconeri, ma in quella finale di Berlino era arrivato il 3-1 sulla Vecchia Signora. Aspettando dunque che le due squadre scendano in campo, andiamo a vedere quali potrebbero essere gli schieramenti delle due squadre analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Barcellona Juventus.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Barcellona Juventus, prima giornata nel girone di Champions League 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv dai canali della televisione del digitale terrestre a pagamento: per la precisione dovrete andare su Premium Sport, che è disponibile anche in alta definizione.

FORMAZIONI BARCELLONA: I DUBBI DI VALVERDE

Reduce dal 5-0 nel derby contro l’Espanol, Ernesto Valverde ha solo due dubbi: uno riguarda la fascia destra di difesa, dove Nélson Semedo deve vincere la concorrenza di Sergi Roberto che rimane sempre una validissima alternativa. L’altro è invece riferito a Ousmane Dembélé: il nuovo arrivo, pagato ben 105 milioni di euro, si prepara a giocare la prima da titolare con la maglia del Barcellona ma Valverde potrebbe decidere di andare con l’usato sicuro, quindi con Gerard Deulofeu dal primo minuto. Il resto della squadra sembra fatto: Pique e Umtiti coppia centrale a protezione di Ter Stegen, Jordi Alba sulla fascia destra e solito centrocampo composto da Rakitic e Iniesta come mezzali e da Sergio Busquets che invece sarà il solito perno davanti alla difesa. In attacco ha pienamente recuperato Luis Suarez, di fatto in tempi record; sarà lui la prima punta con Leo Messi, che ha iniziato la stagione a suon di gol, che partirà dalla destra con libertà di muoversi lungo tutto il fronte offensivo.

FORMAZIONI JUVENTUS: I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri deve valutare le condizioni di Mario Mandzukic, uscito malconcio dal 3-0 al Chievo: il croato potrebbe recuperare in tempo, e in quel caso sarebbe con tutta probabilità schierato ancora come esterno a sinistra, nel 4-2-3-1 che per il momento resta il modulo di riferimento. Resta comunque aperto il ballottaggio con Douglas Costa, mentre Dybala torna titolare e si posiziona alle spalle di Higuain, che ha trovato il primo gol della stagione. A centrocampo invece potrebbe invece tornare Khedira, fuori dai convocati sabato; il tedesco stringe i denti, in caso di forfait sarà ancora Matuidi a posizionarsi al fianco di Pjanic nella cerniera davanti alla difesa. Anche qui dei punti di domanda aperti: Chiellini dovrebbe tornare per affiancare Rugani che sarebbe ancora favorito su Benatia, a sinistra sicuro del posto Alex Sandro mentre dall’altra parte è un testa a testa tra Howedes, che potrebbe così esordire con la maglia della Juventus, e De Sciglio visto che Lichtsteiner come noto è rimasto fuori dalla lista della Champions League per il girone. In porta si rivede Buffon, che in campionato ha lasciato spazio alla prima ufficiale di Szczesny con la sua nuova squadra.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 2 Nélson Semedo, 3 Pique, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Iniesta; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 20 Sergi Roberto, 14 Mascherano, 6 Denis Suarez, 21 André Gomes, 17 Paco Alcacer, 16 Deulofeu

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: -

Indisponibili: -

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 21 Howedes, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 4 Benatia, 22 Asamoah, 14 Matuidi, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli, Marchisio, Pjaca

