Probabili formazioni/ Roma Atletico Madrid: diretta tv, orario, le ultime notizie (Champions League)

E’ tutto pronto per il grande esordio della Roma nella Champions League 2017-2018. Dopo troppi anni di astinenza, il club giallorosso torna finalmente nel club delle migliori d’Europa, pronto a giocarsi le sue carte e ad andare il più avanti possibile. Domani sera, allo stadio Olimpico, sbarcherà l’Atletico Madrid, con fischio di inizio alle ore 20:45. Un primo importante test per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, che non è scesa in campo in campionato per via dell’annullamento della gara con la Sampdoria (maltempo), e che di conseguenza ha potuto preparare questa gara in maniera più tranquilla. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Roma-Atletico Madrid.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Diversi modi per vedere la sfida fra Roma e Atletico Madrid di domani sera. Si comincia con Canale 5, visto che il canale principale di Mediaset trasmetterà in chiaro la partita dell’Olimpico con collegamento in diretta a partire dalle ore 20:40. Per chi invece fosse abbonato a Premium Sport, il canale dedicato sarà Premium Calcio 1. Infine, vi ricordiamo l’applicazione Premium Play, per vedere la sfida in diretta streaming comodamente su pc, smartphone e tablet.

FORMAZIONI ROMA: NIENTE SCHICK

Eusebio Di Francesco starebbe pensando ad una formazione classica in vista dell’esordio in Champions di domani. Cominciamo subito col dire che non ci sarà Patrick Schick. Il neo-acquisto giallorosso ha un problema muscolare che lo costringerà quindi a saltare la partita contro l’Atletico Madrid in programma all’Olimpico, ma dovrebbe comunque tornare in campo per l’appuntamento del prossimo weekend con l'Hellas di Verona. Spazio quindi ad un classico 4-3-3 con davanti Edin Dzeko punta centrale, con Diego Perotta schierato sulla fascia sinistra, in vantaggio su El Shaarawy, mentre a destra spazio a Defrel, altro neo-acquisto. Il centrocampo sarà quello tipo, con Strootman in cabina di regia, spalleggiato dai due interni capitan De Rossi e Radja Nainggolan. Infine la difesa, dove in mezzo si vedrà la coppia di centrali composta da Manolas e Juan Jesus, con Florenzi sulla destra in vantaggio su Bruno Peres, e a sinistra Kolarov. In porta il solito Alisson.

FORMAZIONI ATLETICO: TORRES O GAMEIRO?

Vediamo quindi le probabili formazioni dell’Atletico Madrid. Diego Simeone punta sul suo solito schieramento, il 4-4-2, con Oblak che stazionerà fra i pali, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Juanfran sulla corsia di destra con Hernandez a sinistra, mentre in mezzo il gioiello Gimenez in coppia con Godin. A centrocampo, Gabi e Koke formeranno la linea mediana, mentre largo a destra dovrebbe vedersi Saul con Carrasco invece schierato sulla fascia mancina. Infine l’attacco, dove c’è il grande dubbio del Cholo: chi sarà la spalla di Griezmann? Potrebbe giocare a sorpresa Fernando Torres, in vantaggio attualmente su Kevin Gameiro, anche se non sono da escludere cambiamenti dell’ultima ora. Simeone ha convocato tutti gli effettivi a disposizione tranne il centrocampista Augusto Fernandez non al 100%.

IL TABELLINO

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti. All: Di Francesco

A disp: Skorupski, Bruno Peres, Fazio, Gonalons, Pellegrini, El Shaarawy, Under

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Nura, Schick

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Hernandez; Saul, Gabi, Koke, Carrasco; Griezmann, Torres. All: Simeone

A disp: Moyà, Savic, Filipe Luis, Niguez, Koke, Gameiro, Gaitan.

Squalificati: -

Indisponibili: Augusto Fernandez

