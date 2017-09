Reggiana Modena/ Streaming video e diretta Rai.it: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana Modena, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Reggiana Modena, alle ore 20:45 di lunedì 11 settembre, è diretta dall'arbitro Federico Dionisi e vale per la terza giornata del girone B in Serie C 2017-2018. Una partita importantissima per entrambe le squadre, visti gli inizi di campionato un pochino altalenanti. I padroni di casa arrivano da un pareggio ed una sconfitta, con tre goal subiti e due segnati. Un bottino scarno per chi vuole fare la differenza. Deve ancora arrivare la prima vittoria in campionato e questo match potrebbe essere decisivo. Anche Modena deve cancellare un inizio disastroso: zero vittorie in due partite, con quattro goal subiti e uno soltanto segnato. Bisogna invertire la tendenza negativa e cercare di riprendersi. Altrimenti si rischia davvero troppo.

REGGIANA MODENA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Reggiana Modena sarà trasmessa in diretta tv trattandosi del Monday Night; appuntamento in chiaro per tutti su Rai Sport o Rai Sport + con la possibilità di seguire il derby emiliano anche in diretta streaming video, visitando senza costi il sito www.raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Menichini potrebbe avere la soluzione a portata di mano. Il modulo sarà alquanto spregiudicato, visto che probabilmente la Reggiana scenderà in campo con un 4-3-3. Facchin va in porta, mentre Crocchianti e Rozzio saranno i due centrali di difesa. Sulle corsie esterne andranno Spanò e Manfrin. Centrocampo a tre con Bovo e Carlini che saranno i due incursori, mentre Genevier cercherà di costruire gioco nella linea mediana. Rosso e Cesarini andranno ad affiancare la prima punta Altinier, anche se in questo reparto ci sono diversi dubbi. La punta centrale potrebbe essere anche Panizzi, mentre Ghiringhelli potrebbe prendere il posto dello stesso Rosso.

Anche mister Capuano potrebbe aver pensato già alle giuste contromosse. Probabile un 3-5-2, che in fase di non possesso potrebbe diventare un 5-3-2. Serve una difesa solida e dunque il tecnico dei gialloblu si affida ai tre centrali di ruolo, ovvero Solini, Sosa e Polverini. In porta dovrebbe giocare Manfredini, come nel match scorso. Calapai e Popescu saranno i due esterni che avranno il compito di difendere, mentre Giorno, Carraro e Capellini andranno in mezzo al campo: occhio a Louzada e Remedi, che potrebbero scendere in campo sin dal primo minuto. Pochi dubbi in attacco, con la coppia Maritato-Galuppini pronta a scardinare la difesa amaranto. Non sarà una sfida semplice.

LA CHIAVE DEL MATCH

Entrambe le compagini arrivano da un periodo totalmente negativo. Bisogna assolutamente modificare la tendenza negativa, che al momento sta creando non pochi problemi ad entrambe le compagini. Un derby è pur sempre un derby, dunque sarà una sfida particolare e sicuramente nervosa. Vedremo un primo tempo bloccato, con pochissime occasioni da goal da entrambe le parti. Non è semplice iniziare al meglio una partita importante quando non giochi bene, dunque non sarà semplice. I padroni di casa si giocano il tutto per tutto, anche perché per poter rimanere in alto devono vincere. Gli ospiti sanno che un'altra sconfitta metterebbe nuovamente in discussione le cose. E al momento nessuna delle due squadre può permettersi assolutamente di lasciarsi andare. Un rischio che nessuno deve assolutamente prendere.

