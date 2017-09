Risultati Serie B / Classifica aggiornata: oggi Cittadella Perugia. Diretta gol livescore (3^giornata)

Risultati Serie B 2017-2018, 3^giornata (LAPRESSE)

La terza giornata di Serie B si completa oggi, lunedì 11 settembre, con il classico posticipo: in questo caso si tratterà di Cittadella-Perugia. In classifica potrebbe cambiare la vetta, perché il Perugia è a punteggio pieno dopo le prime due giornate e in caso di vittoria raggiungerebbe il Carpi, unica squadra a punteggio pieno fra chi ha già disputato anche la terza giornata. Una citazione doverosa va fatta proprio sul cammino del Carpi, che ha cambiato molto in estate, chiudendo di fatto il ciclo che aveva portato gli emiliani in Serie A: tre vittorie tutte per 1-0, lo spettacolo non sarà al massimo ma con la solidità difensiva si può andare lontano e i bei risultati aiutano la crescita di un gruppo in gran parte nuovo.

IN TESTA

Il Perugia è all’estremo opposto: ha segnato infatti ben 9 gol nelle uniche due partite finora disputate, una macchina da gol che ha paragoni solo con il Pescara in questo primo scorcio di stagione - ma la squadra di Zdenek Zeman di contro subisce anche troppi gol. Il Frosinone ha scampato il pericolo proprio all’Adriatico, non è più al comando ma con 7 punti in tre giornate si conferma fra le protagoniste più attese di questo campionato cadetto. Per il resto, nessuna squadra (in attesa del Perugia) ha fatto più di 6 punti, quota alla quale troviamo l’Avellino e le neopromosse Parma e Cremonese: ricordando quanto hanno saputo fare nello scorso campionato Spal e Benevento, sarà bene tenere d’occhio gli emiliani (che d’altronde sono una neopromossa di lusso) e magari anche i lombardi, anche se per ora naturalmente si tratta solo di ipotesi tutte da confermare.

IN CODA

All’estremo opposto c’è la Pro Vercelli, che è l’unica squadra a non avere ancora raccolto nemmeno un punto. Situazione molto difficile per i piemontesi, anche se da un certo punto di vista appaiono forse ancora più critiche le situazioni delle tre squadre a quota 1 punto. Il Cesena infatti non ha ancora segnato nemmeno un gol, mentre Entella e Foggia hanno mosso la classifica solo grazie al pareggio nello scontro diretto e i pugliesi hanno una difesa colabrodo, con 11 gol al passivo dopo appena tre giornate. La classifica naturalmente è ancora cortissima, ma queste sono al momento le situazioni più critiche.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 3^GIORNATA

venerdì 8 settembre 2017

RISULTATO FINALE Pescara-Frosinone 3-3

sabato 9 settembre 2017, ore 15:00

RISULTATO FINALE Ascoli-Novara 1-2

RISULTATO FINALE Avellino-Foggia 5-1

RISULTATO FINALE Bari-Venezia 0-2

RISULTATO FINALE Carpi-Salernitana 1-0

RISULTATO FINALE Palermo-Empoli 3-3

RISULTATO FINALE Pro Vercelli-Cremonese 1-4

RISULTATO FINALE Spezia-Virtus Entella 2-1

RISULTATO FINALE Ternana-Cesena 1-0

domenica 10 settembre 2017

RISULTATO FINALE Parma-Brescia 0-1

lunedì 11 settembre 2017

ore 20:30 Cittadella-Perugia

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Carpi 9

Frosinone 7

Cremonese 6

Avellino 6

Perugia 6

Parma 6

Venezia 5

Palermo 5

Empoli 5

Ternana 5

Pescara 4

Brescia 4

Spezia 3

Novara 3

Bari 3

Cittadella 3

Ascoli 3

Salernitana 2

Cesena 1

Foggia 1

Virtus Entella 1

Pro Vercelli 0

© Riproduzione Riservata.