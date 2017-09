Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: posticipo Reggiana Modena (girone B)

Risultati Serie C: stasera Reggiana Modena (Foto LaPresse)

Reggiana Modena chiude il quadro delle partite di Serie C 2017-2018 per la terza giornata: si gioca questa sera per chiudere il girone B ed è un appassionante derby emiliano tra due squadre che non sono partite affatto bene in classifica, tanto da dover andare a caccia della prima vittoria stagionale. Arrivano da risultati diversi nell’ultimo campionato: la Reggiana si era qualificata per i playoff salvo poi subire un’eliminazione precoce (dopo aver vinto fuori casa la prima partita), mentre il Modena era partito male per poi andare a salvarsi piuttosto agevolmente. Quest’anno gli spareggi per la promozione sono un obiettivo per entrambe, ma bisognerà fare meglio di così per arrivarci.

IL CONTESTO DELLA PARTITA

La Reggiana ha iniziato il suo campionato con un punto in due partite: sorprendente e inattesa la sconfitta interna all’esordio contro la Feralpisalò, mentre nella seconda giornata è arrivato un pareggio tutto sommato positivo a Trieste, visto che la formazione giuliana ha mostrato tutto il suo valore ieri, andando a segnare cinque gol sul campo del Ravenna. Il Modena ha fatto anche peggio: sconfitto a San Benedetto all’esordio, ha poi perso in casa contro il Vicenza facendosi rimontare un gol che aveva segnato nei primi minuti della partita. Si va dunque a caccia di riscatto per entrambe; certo sono passate solo tre giornate, ma la classifica è già deficitaria.

LA SITUAZIONE NEL GIRONE B

A proposito di classifica: nel girone B sono rimaste solo due squadre a punteggio pieno. Il Vicenza ancora una volta ha saputo vincere nel finale e, mantenendo inviolata la sua porta per la seconda volta in casa, ha sfruttato il fattore Menti per battere il Teramo. Stessa situazione per il Pordenone, che ha segnato un gol in meno e ieri è andato a vincere sul campo del Fano, risultato importante per staccare le altre. Tra cui il Renate, che avrebbe potuto fare en plein e invece si è fatto clamorosamente battere a domicilio dall’AlbinoLeffe, che non aveva ancora fatto punti; in coda il Modena resta per ora l’unica squadra senza punti ma altre quattro - tra cui la Reggiana - devono ancora vincere la prima partita della stagione.

RISULTATI SERIE C 2017-2018, GIRONE B (3^GIORNATA)

Domenica 10 settembre 2017

RISULTATO FINALE Mestre-Gubbio 1-1 - 61' Sottovia (M), 71' Kalombo (G)

RISULTATO FINALE Santarcangelo-Bassano 0-3 - 23' A. Diop, 56' rig. Minesso, 91' Grandolfo

RISULTATO FINALE Fano-Pordenone 0-1 - 70' Parodi

RISULTATO FINALE Sambenedettese-Feralpisalò 3-2 - 7' rig. Miracoli (S), 12' Martin (F), 13' Bove (S), 55' Guerra (F), 89' Gelonese (S)

RISULTATO FINALE Sudtirol-Fermana 2-2 - 59' Fink (S), 65' Gyasi (S), 74' Gasperi (F), 84' Sansovini (F)

RISULTATO FINALE Vicenza-Teramo 1-0 - 85' Comi

RISULTATO FINALE Ravenna-Triestina 1-5 - 2' Mensah (T), 6' Porcari (T), 14' Papa (R), 24' Mensah (T), 26' Bracaletti (T), 30' Arma (T)

RISULTATO FINALE Renate-Albinoleffe 0-1 - 58' Agnello

Lunedì 11 settembre

ore 20:45 Reggiana-Modena

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza 9

Pordenone 9

Renate 6

Bassano 6

Sambenedettese* 6

Mestre 5

Triestina* 4

Sudtirol 4

Fano 3

Feralpisalò 3

Ravenna 3

Santarcangelo 3

Padova* 3

AlbinoLeffe 3

Teramo* 1

Reggiana* 1

Gubbio 1

Fermana* 1

Modena* 0

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.