Video/ Benevento Torino (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata)

Video Benevento Torino 0-1 (Foto LaPresse)

E' un Torino che esulta per la vittoria contro il Benevento arrivata prima del gong: nella terza giornata del cmapionato di Serie A i granata espugnano il Ciro Vigorito con il minimo risultato, restano imbattuti e con la seconda vittoria consecutiva si portano al fianco della Lazio con 7 punti, confermando un ottimo avvio di stagione. Benevento che invece piange: la formazione campana ha sognato fino all'ultimo secondo il primo, storico punto nel campionato di Serie A, l'avrebbe ottenuto anche davanti ai propri tifosi ma ora dovrà rimandare l'appuntamento con questo importante traguardo. Ci ha pensato Iago Falque a regalare i tre punti alla formazione granata, che espugna il Vigorito e lascia a secco gli uomini di Marco Baroni dopo tre giornate. Il Torino fatica a costruire gioco nel primo tempo e subisce la grinta dei giallorossi. Per il Benevento si mette in mostra Amato Ciciretti, da cui nascono le migliori iniziative sul fronte offensivo. I granata perdono Joel Obi e Afriye Acquah per infortunio, mister Sinisa Mihajlovic però non sbaglia i cambi e quando il Toro attacca fa paura. Nel finale spinge il Benevento, ma a gioire al 93esimo minuto è la compagine piemontese: accelerazione improvvisa di Adem Ljajic che pesca con un bellissimo passaggio Iago Falque, il quale trafigge con cinismo Vid Belec.

LE DICHIARAZIONI

Alla fine della partita l'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic, ha comunque reso onore al Benevento per aver messo in difficoltà il suo Torino e sfiorato un bel pareggio: " Oggi abbiamo vinto, ma sicuramente il Benevento avrebbe meritato il pari" ha detto con molta onestà e lucidità l'allenatore serbo. Mihajlovic si è poi concentrato sul Torino e sui tre punti presi al Vigorito, affermando con decisione e convinzione che. q"ueste vittorie sofferte però danno la carica. Dopo le soste è sempre difficile tornare in campo e giocare, questi sono sicuramente punti pesanti che ci fanno molto comodo”.

