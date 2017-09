Video/ Bologna Napoli (0-3): highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata)

Video Bologna Napoli 0-3 (Foto LaPresse)

Il Napoli sbanca Bologna con una vittoria schiacciante per tre a zero. Analizziamo ora il match attraverso i numeri. Il possesso palla premia, come al solito, la compagine di Sarri, 59% contro il 49% dei padroni di casa. Il Bologna ha tirato in porta quattro volte contro le dodici degli azzurri. Il Napoli inoltre ha creato ben undici occasioni da reti contro le tre dei felsinei. Passiamo ora alle statistiche dei singoli. Callejon e Insigne hanno brillato negli assist, due a testa, seguiti da Verdi con uno. Per quanto riguarda le occasioni da gol troviamo protagonista ancora Lorenzo Insigne contro le due di Simone Verdi. A centrocampo Poli e Allan hanno recuperato ben dieci palloni confermando il buon momento. Spiccano le palle perse da Mertens, otto, seguito da Jorginho, sette. Leggendo le statistiche si può notare la netta superiorità del Napoli.

LE DICHIARAZIONI

Il Napoli resta in testa alla classifica dopo aver espugnato il Dall'Ara. Il Napoli ha confermato il silenzio stampa privando quindi tutti i tifosi delle dichiarazioni post partita, un vero peccato. Riportiamo l'analisi di Roberto Donadoni fatta attraverso la Domenica Sportiva: "Abbiamo interpretato bene la partita. Al di là del risultato, dobbiamo salvare l'approccio alla gara. Dopo il gol di Callejón abbiamo commesso delle sciocchezze, queste possono essere corrette facilmente. Verdi? Verdi è un giocatore di qualità e ha un grande moto. Deve convincersi ancora di più delle sue capacità, ma è sicuramente un ragazzo splendido e un giocatore stimolante da allenare. Ci darà tante altre soddisfazioni quest'anno. Napoli? Abbiamo trovato dinanzi a noi un grandissimo avversario. E' tra le prime due squadre del nostro campionato in termini di qualità dei giocatori e del gioco. Abbiamo fatto una buona partita contro un Napoli che darà senza dubbio del filo da torcere a parecchie squadre".

