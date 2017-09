Video/ Carpi Salernitana (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata)

Video Carpi Salernitana - La Presse

Allo Stadio Sandro Cabassi il Carpi prosegue la corsa e supera anche la Salernitana per 1 a 0, portandosi così in vetta alla classifica di Serie B con tre vittorie in altrettante giornate, curiosamente tutte con il punteggio di 1-0. Nonostante le buone opportunità che gli ospiti cercano di creare, i padroni di casa si portano in vantaggio al 36' con la rete decisiva ai fini del risultato di Malcore, entrato poco prima al posto dell'infortunato Manconi, su suggerimento di Jelenic. Ad inizio ripresa la Salernitana sfiora il pareggio con il palo colpito da Perico al 49' ed il Carpi regge anche all'assalto di Odjer nei minuti di recupero pur avendo perso per un brutto contrasto con Minala anche Bittante, rimpiazzato da Brosco al 73'.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la gara sia stata abbastanza equilibrata a partire dal possesso palla diviso al 50%. In fase offensiva gli uomini di Bollini sono stati leggermente superiori visto il 18 a 15 nel computo totale dei tiri, giocando molto sui cross, 19 a 7, e collezionando più calci d'angolo, 8 a 5. Dal punto di vista disciplinare l'arbitro Pezzuto della sessione di Lecce ha estratto il cartellino giallo due volte ammonendo i rispettivi centravanti Mbakogu e Rodriguez. (Alessandro Rinoldi)





