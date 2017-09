Video/ Inter Spal (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata)

Video Inter Spal 2-0 (Foto LaPresse)

L'Inter supera la Spal con il risultato finale di 2-0 e si gode momentaneamente il primo posto al pari della Juventus. Nel tabellino dei marcatori ci sono Icardi e Perisic, sempre loro a far impazzire di gioia i sostenitori nerazzurri. L'argentino ha trovato il suo quinto centro stagionale trasformando un calcio di rigore assegnato da Gavillucci per fallo di Vicari su Joao Mario. L'arbitro ha chiesto aiuto alla VAR, anche se il fallo del difensore ospite sembrava plateale in area già a occhio nudo. In ogni caso, dagli undici metri Icardi ha spiazzato Gomis per il vantaggio interista dopo 26' di gioco. Perisic ha invece chiuso i conti all'89' con uno splendido sinistro al volo su assist di D'Ambrosio dalla destra. In mezzo ci sono state diverse occasioni, da una parte e dall'altra. L'Inter si è fatta notare con Gagliardini e Candreva nel primo tempo: l'ex Atalanta ha mancato il bersaglio grosso per una manciata di millimetri, mentre l'esterno è stato stoppato da un miracoloso Gomis. La Spal ha invece avuto due chance, entrambe capitate a Paloschi: l'attaccante si è prima visto parare la sua girata da Handanovic, poi ha ciccato un bell'assist di Schiattarella.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo Salamon ha ben schiacciato di testa un suggerimento di Viviani in seguito agli sviluppi di un calcio di punizione: pallone fuori di un soffio. La risposta dell'Inter è nella traversa colpita da Skriniar, autore di un gran tiro dalla lunga distanza. Nel finale, dopo il raddoppio targato Perisic, Eder ha sfiorato il tris, mentre Bonazzoli è andato vicino al più classico dei gol dell'ex a tempo ormai scaduto. Per completare il quadro andiamo a dare un'occhiata alle statistiche della sfida, partendo con il possesso palla che ha premiato l'Inter (63,9% contro il 39,1% avversario). Sono invece stati 19 i tiri complessivi degli uomini di Spalletti, 7 nello specchio: la Spal si è fermata a 9, uno soltanto verso Handanovic.

LE DICHIARAZIONI

Inter-Spal è terminata con il risultato di 2-0 per effetto dei gol di Icardi e Perisic. Tra i migliori in campo c'è sicuramente Gagliardini, che ha così parlato ai microfoni di Mediaset Premium al termine del match: "E’ uno spettacolo giocare con questa gente che ti dà questa carica. Non è stata una partita semplice ma con l’atteggiamento giusto l’abbiamo portata a casa. Il nostro obiettivo è quello di entrare fra le prime quattro poi a marzo vedremo dove saremo”. Queste invece le considerazioni del tecnico della Spal, Leonardo Semplici a Sky: "Dispiace perdere ma abbiamo fatto una buona partita. L'Inter è molto forte, avevo chiesto di giocare con personalità e ci siamo riusciti. Faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi".

