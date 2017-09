Video/ Lazio Milan (4-1): highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata)

Video Lazio Milan 4-1 (Foto LaPresse)

Il 4-1 con cui la Lazio spazza via il Milan, ridimensionando per ora le ambizioni da Champions dei rossoneri, porta la firme di bomber Immobile e Luis Alberto ma soprattutto quella di Simone Inzaghi. Il valore aggiunto della squadra biancoceleste. Milan superiore per possesso palla (54-46%) e anche per tiri in porta (12 a 9) ma in balìa degli avversari nel momento chiave del match, nei minuti che sconvolgono la contesa, tra fine primo tempo ed inizio ripresa: da record il dato sui 4 gol subiti in 11 minuti, se si esclude il tempo di riposo... Milan specchio della sua mancanza di concretezza proprio attraverso queste statistiche, Lazio esattamente all'opposto: 10 tiri totali, di cui appunto 9 in porta e ben 7 portati da dentro l'area avversaria, 4 gol a referto. Con queste percentuali, vittoria assicurata! Tutto sommato vicino il dato sulle palle perse (30 Lazio e 36 Milan), anche se ad impressionare per i rossoneri, in negativo chiaramente, sono state le prove "molli" e tristi di Bonucci e Biglia. I due singoli peggiori di una squadra parsa spaesata. Nemmeno a dirlo, Ciro Immobile è il man of the match e con 5 tiri in porta e 5 occasioni create mette insieme il 50% di produzione totale di squadra; quello che allibisce è invece il dato sui palloni persi, che vede Milinkovic-Savic e Luis Alberto dietro la lavagna con 7 possessi regalati agli avversari. Proprio loro, due tra i migliori in campo in assoluto... Di certo non un particolare che abbia frenato l'impeto biancoceleste!

LE DICHIARAZIONI

Simone Inzaghi esprime così la sua soddisfazione dopo la partita: "Se giocheremo come oggi, da squadra e da gruppo compatto, potremo toglierci delle soddisfazioni. Ero davvero molto fiducioso perché avevo visto bene la squadra fin da venerdì: era tonica e ci credeva come me. Obiettivo Champions? Non ha senso dirlo ora. Quest'anno sarà più difficile dello scorso perché spenderemo tantissime energie fisiche e mentali tra campionato ed Europa League. Sappiamo di sfidare delle corazzate e che il livello si è alzato ma la nostra forza è l'umiltà. Immobile? Ho finito le parole per descriverlo, già l'anno scorso mi ha subito colpito per la disponibilità e ora è davvero uno dei leader della squadra perché se l'è meritato sul campo e con i fatti". Montella risponde così a 'Premium', accusando il colpo con stile: "È una brutta sconfitta, dalla quale emergono tante cose negative. Abbiamo iniziato la partita in maniera importante, poi però la prima palla gol della Lazio ha cambiato la partita a livello psicologico e dopo il loro vantaggio la squadra non ha avuto la reazione mentale che serviva. Abbiamo provato a riemergere singolarmente, sintomo che dobbiamo ancora compattarci e diventare una squadra: la Lazio è più avanti di noi da questo punto di vista, oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Per una squadra nuova come la nostra gli alti e bassi ci stanno. Il risultato magari è anche severo per quanto visto in campo, ma è una sconfitta che ci riequilibrerà e che ci farà bene. Abbiamo a disposizione le prossime partite per rimetterci da subito in carreggiata".

© Riproduzione Riservata.