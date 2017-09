Video/ Nadal Anderson (6-3 6-3 6-4): highlights della finale Us Open 2017, il trionfo di Rafa

Rafa Nadal ha vinto gli Us Open 2017 (Foto LaPresse)

Rafa Nadal ha vinto gli Us Open 2017 con la vittoria in finale su Kevin Anderson: risultato 6-3 6-3 6-4 in due ore e 27 minuti. Tutto sommato il match è anche durato più di quanto potessimo aspettarci: questo perchè Anderson, alla prima finale Slam di sempre - arrivata a 31 anni - ha fatto il suo, senza mai abbassare la guardia o darsi per vinto, giocando punto su punto come se fosse l’ultimo. Non è bastato: Nadal sapeva che questa sarebbe stata una grande occasione per tornare a vincere a Flushing Meadows dopo quattro anni e, in maniera esiziale ma senza mai rallentare, ha piazzato un break qui e uno lì per fare la differenza. La partita si è giocata di fatto solo sul servizio di Anderson: nei suoi turni di battuta Nadal è stato perfetto e non ha mai concesso alcunchè, mentre il povero sudafricano fin da subito ha dovuto penare per chiudere il suo servizio. Troppo per pensare di superare questo spagnolo che ha la sua età ma da più di 10 anni vince Slam: è arrivato a 16, tre in meno di quelli conquistati da Roger Federer.

IL 2017 DI RAFA

Già, Federer: l’albo d’oro dei Major nel 2017 ci riporta indietro di almeno una decade. Federer-Nadal-Federer-Nadal: una divisione perfetta tra i due grandi del tennis moderno (e non solo). Rafa ha trionfato al Roland Garros che non vinceva da tre anni, certificando il suo dominio sulla terra rossa, poi ha fatto il colpo agli Us Open mettendo in bacheca il terzo Slam a New York. Un Nadal che non ha avuto un tabellone difficilissimo, che qua e là ha lasciato qualche set ma che ha dato la sensazione di essere dominante: contro il teenager Andrej Rublev, contro Juan Martin Del Potro che aveva fatto fuori proprio Federer. Continua dunque la grande corsa di Nadal: intanto ha confermato la sua prima posizione mondiale aumentando il numero di settimane in vetta al ranking Atp, e lancia un messaggio a tutti. Soprattutto a Novak Djokovic e Andy Murray, che rivedremo nel 2018: adesso per vincere i grandi titoli bisognerà fare i conti anche con lui, non solo con Roger.

IL RITORNO DI NADAL

Quello che impressiona di Nadal è il modo in cui sia riuscito a tornare sulla scena: nelle ultime due, forse anche tre stagioni lo spagnolo aveva dato la sensazione di pagare dazio a una carriera imposta prevalentemente sulla forza fisica. I tanti problemi avuti lo avevano portato a un calo che, diceva qualcuno, lo avrebbe potuto portare a un ritiro precoce; lui stesso, interpellato sull’argomento, aveva ribadito che più di due anni non li avrebbe giocati. Tecnicamente, Rafa dovrebbe già essere sul divano di casa; nella pratica nel 2017 ha giocato tre finali Slam vincendone due, e ha conquistato i Master 1000 di Montecarlo e Madrid giocando anche la finale a Miami (contro Federer). Tornerà al Master di fine anno: resta il suo grande obiettivo perchè, vista la difficoltà nell’affrontare impegni indoor, clamorosamente - possiamo ben dirlo - non l’ha mai vinto e questo potrebbe essere l’anno buono, considerando anche che i già citati Murray e Djokovic non saranno della partita.

© Riproduzione Riservata.