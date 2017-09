Video/ Parma Brescia (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 3^ giornata)

Video Parma Brescia (LaPresse)

Il Brescia ha battuto il Parma al Tardini per 0-1 nel posticipo della terza giornata di Serie B e ha conquistato tre punti importanti per la propria classifica. Primo tempo positivo per le rondinelle, che hanno creati parecchi grattacapi alla difesa di Frattali. Il portiere dei gialloblu è decisivo al diciannovesimo su Ferrante. I crociati rispondono alla mezzora con Insigne, la cui conclusione costringe Minelli al miracolo. Nella ripresa la pioggia diventa protagonista, ma Ferrante si prende la scena al sessantesimo con un bel colpo di testa sulla punizione di Furlan. Il Parma prova a scuotersi con Di Cesare, che fallisce un'occasione da pochi passi.

LE DICHIARAZIONI

Al triplice fischio fa festa il Brescia e mister Boscaglia, in sala stampa, può sorridere. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Partita difficile e lo sapevamo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo partendo meglio, poi loro hanno avuto una grande occasione nel finale. Sfida comunque molto equilibrata, eravamo sul pezzo. Nella ripresa è stata una partita di altri tempi, abbiamo vissuto soprattutto su palla da fermo. Abbiamo sfruttato bene il calcio di punizione e vinto la partita meritatamente, nel finale avevamo anche l'occasione di raddoppiare con 3-4 ripartenze".

