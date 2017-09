Video/ Udinese Genoa (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata)

Video Udinese Genoa 1-0 (Foto LaPresse)

Alla Dacia Arena l'Udinese conquista i primi punti del suo campionato battendo in casa il Genoa per 1 a 0. Nel primo tempo gli ospiti partono meglio dei padroni di casa che però prendono lentamente le misure agli avversari portandosi in vantaggio al 15', quando il tiro di Nuytinck respinto dal palo viene messo in rete al volo da Jankto. I bianconeri cercano il raddoppio in due occasioni con Lasagna mentre Lapadula sul fronte opposto deve uscire infortunato per Galabinov al 35'. I rossoblu rimangono inoltre in inferiorità numerica al 36' per l'espulsione di Bertolacci dopo un contrasto con Lasagna, costringendo mister Juric a rimpiazzare tatticamente così pure Pandev con Omeonga. Nella ripresa Taarabt illude i suoi con una bell'azione rischiando grosso nuovamente su Jankto prima di perdere per infortunio pure Biraschi, rimpiazzato da Rosi. Nel finale, la parità numerica viene ristabilita con il cartellino rosso rimediato al 79' da Pezzella e Taarabt sfiora nuovamente il pareggio senza fortuna.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, pur a fronte un possesso palla favorevola al Genoa con il 54%, l'Udinese ha saputo dimostrarsi superiore a partire dalla fase offensiva visto il 13 a 6 nel computo dei tiri totali, dei quali 7 a 3 nello specchio della porta con 2 a testa per Jankto e Taarabt, oltre al 9 a 4 nelle occasioni da goal, 3 ciascuno per il medesimo duo. Troppi i palloni persi da parte della squadra di Juric, 42 a 35, 11 del solo Lazovic, ma ha pure saputo recuperarne un numero maggiore, 26 a 21 con il subentrato Omeonga protagonista per 6 volte. Dal punto di vista disciplinare l'arbitro Maresca della sezione di Napoli ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Behrami, Lasagna, Samir e Barak da un lato, Taarabt dall'altro senza dimenticare ovviamente le espulsioni di Pezzella e Bertolacci. (Alessandro Rinoldi)





© Riproduzione Riservata.