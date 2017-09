Video/ Verona Fiorentina (0-5): highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata)

Video Verona Fiorentina 0-5 (Foto LaPresse)

Allo Stadio Marcantonio Bentegodi la Fiorentina domina in trasferta l'Hellas Verona per 5 a 0. Inizio arrombante dei viola toscani passando immediatamente in vantaggio al 2' con Simeone, bravo a ribadire in rete il tiro di Benassi respinto malamente da Nicolas. Il portiere gialloblu è protagonista in negativo pure al 9' quando commette il fallo da rigore su Chiesa con trasformazione di Thereau al 10'. La terza marcatura arriva al 24' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Benassi e deviato in maniera vincente da Astori. Nella ripresa l'Hellas sembra poter rimettersi in carregiata almeno in avvio anche grazie alle sostituzioni finendo però col subire il poker al 62' a causa della perfetta punizione da parte di Veretout. Nel finale Simeone sfiora la doppietta ma è il neo entrato Gil Dias a completare la cinquina su assist del connazionale Bruno Gaspar all'89'.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge in maniera netta ed evidente come la Fiorentina sia stata superiore all'Hellas Verona a cominciare dal possesso palla favorevole con il 60%. In fase offensiva i viola hanno collezionato addirittura 14 occasioni da goal contro le 5 degli avversari, 3 per il solo Simeone, mentre si registra pure un ampio distacco nel computo delle conclusioni, 18 a 11 totali di cui 10 a 3 nello specchio della porta, Pezzella ed ancora Simeone in evidenza questa volta con 2 tiri a testa. In palleggio i veneti hanno recuperato un numero superiore di palloni, 22 a 18 con Veretout e Zuculini recordmen di giornata, ma ne hanno allo stesso tempo persi un numero maggiore, 5 da parte di Bruno Gaspar e Fares. Dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Damato della sezione di Barletta ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Zuculini e Valoti da un lato, Simeone dall'altro. (Alessandro Rinoldi)





