Barcellona-Juventus/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Barcellona-Juventus, diretta dall'arbitro sloveno Skomina è una delle partite che aprono la fase a gironi della Champions League 2017-2018: appuntamento al Camp Nou dalle ore 20:45 di martedì 12 settembre. Si tratta del quinto precedente in questa competizione tra le due squadre, che si sono affrontate anche nelle ultime due edizioni: il 6 giugno 2015 il Barcellona vinse la finale di Berlino per 3-1, mentre l’anno scorso la Juventus ebbe la meglio nel doppio confronto dei quarti (vittoria 3-0 in casa e 0-0 in trasferta).

La partita di Champions League tra Barcellona e Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Sport, il numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380. I clienti Premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone.

LA SITUAZIONE

Il Barcellona si è aggiudicato la Champions League nella stagione 2014-2015, la quinta della sua storia, battendo proprio la Juventus a Berlino, mentre nelle ultime due annate si è fermato ai quarti di finale. L’estate dei catalani è stata animata dalla cessione di Neymar: l’attaccante brasiliano ha deciso di cercare una nuova sfida accettando la corte del PSG, che lo ha ingaggiato versando ai catalani i 222 milioni della clausola rescissoria. Non che in entrata il club blaugrana sia rimasto a guardare, anzi, i soldi incassati sono stati reinvestiti quasi per intero; alla corte del nuovo allenatore Ernesto Valverde sono arrivati il terzino portoghese Nelson Semedo, il centrocampista brasiliano Paulinho e l’attaccante francese Ousmane Dembele, pagato ben 105 milioni (giocava nel Borussia Dortmund). In più è tornato alla base Gerard Deulofeu, che ha convinto la società dopo il positivo prestito al Milan. Per la Juventus la Champions League sta diventando una sorta di ossessione, dopo le due finali perse negli ultimi 3 anni: i campioni d’Italia sono comunque ripartiti a spron battuto cercando di allestire una squadra il più competitiva possibile, che possa puntare al bersaglio grosso anche quest’anno. Il gruppo D comprende anche i greci dell’Olympiakos e i portoghesi dello Sporting Lisbona.

PROBABILI FORMAZIONI

Modulo 4-3-3 per il Barcellona che deve fare a meno dei centrocampisti Raffina, Arda Turan e probabilmente anche Rakitic, tutti alle prese con problemi fisici. Valverde dovrebbe proporre un 4-3-3 con il tedesco tre Stegen in porta, Piqué e il francese Umtiti al centro della difesa, Sergi Roberto nel ruolo di terzino destro e Jordi Alba sulla corsia mancina. In mezzo al campo Sergi Busquets affiancato da Paulinho ed Iniesta, mentre nel tridente d’attacco Messi e Dembele affiancheranno il Pistolero Luis Suarez. Nella Juventus Cuadrado è squalificato mentre Chiellini, Marchisio e Pjaca sono indisponibili per i rispettivi infortuni. Massimiliano Allegri dovrebbe optare per il 4-2-3-1 con Buffon a protezione della porta, Barzagli e Benatia difensori centrali, De Sciglio (oppure il tedesco Howedes) e Alex Sandro terzini. A metacarpo Khedira e Pjanic mentre Dybala agirà nel ruolo di trequartista centrale; esterni alti Douglas Costa e Mandukic, centravanti Higuain.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Quote favorevoli al Barcellona per questa sfida di Champions League. il portale online snai.it propone il segno 1 per il successo dei catalani a 1,80, poi il segno X per l’eventuale pareggio a 3,70 e il segno 2 per la vittoria esterna della Juventus a 4,25. Ai bianconeri il compito di ribaltare il pronostico. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,00), Over (1,77), Gol (1,65) e NoGol (2,10).

