Barcellona Juventus Youth League 2017/ Primavera, info streaming video e diretta tv, risultato live

La Juventus farà il suo esordio quest’oggi nella Youth League 2017. Alle ore 16:00, in quel del Mini Estadi di Barcellona, i bianconeri allenati da Alessandro Dal Canto se la vedranno con i pari età blaugrana, primo turno del Girone D della Champions dei giovani. Una sfida decisamente interessante, che farà di fatto da antipasto all’impegno della squadra di Allegri di questa sera al Camp Nou. Andiamo a vedere brevemente come è andata la scorsa stagione in Youth League per Barcellona e Juventus.

DOVE VEDERE BARCELLONA-JUVENTUS IN DIRETTA

I diritti della Youth League 2017 sono stati acquistati in esclusiva per l’Italia dalla tv digitale terrestre Mediaset Premium. Di conseguenza, saranno trasmessi tutti i match della manifestazione in diretta tv, fra cui ovviamente anche la gara delle ore 16:00 di oggi fra Barcellona e Juventus. Il canale sarà Premium Sport 2 HD, mentre per chi volesse seguire la partita in diretta streaming, basterà utilizzare l’app riservata, Premium Play, per godersi il match dal pc, dallo smartphone o dal tablet. Infine, vi ricordiamo la possibilità di seguire l’incontro anche sul sito dell’Uefa, digitando l’indirizzo it.uefa.com/uefayouthleague/.

LA SITUAZIONE DI BARCELLONA E JUVENTUS

Il Barcellona ha vinto la prima edizione della Youth League, quella del 2013-2014, e insieme alla Juventus ha partecipato a tutte le edizioni della manifestazione in questione, fino ad ora svolte. Fu davvero grande il cammino dei giovani blaugrana durante la passata edizione della Champions dei giovani, che si fermarono solamente alle semifinali perdendo contro la Red Bull di Salisburgo, squadra che detiene il titolo di campione. Quel match, che tra l’altro si giocò a Barcellona, venne vinto dagli austriaci contro ogni pronostico, che ottennero l’accesso alla finalissima con il risultato di due a uno. Barcellona che aveva superato Porto e Borussia Dortmund nelle fasi finali, mentre nei Gironi, roboante cammino con cinque vittorie contro Manchester City, Borussia Monchengladbach e Celtic, prima della sconfitta, inutile per il passaggio del turno, contro i tedeschi per due a uno. Fu decisamente più breve il percorso della Juventus, allenata l’anno scorso da Fabio Grosso, attuale tecnico del Bari. I giovani bianconeri disputarono un girone iniziale in chiaro/scuro, con vittorie contro Siviglia e Lione fuori casa, ma anche sconfitte contro Dinamo Zagabria (sia all’andata che ritorno), nonché Lione in casa. Primavera della Juve che si qualificò quindi come seconda nel proprio gruppo, e negli spareggi incontrò gli olandesi dell’Ajax, che vinsero in casa per due a zero.

