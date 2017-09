Bayern Monaco-Anderlecht/ Info streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bayern Monaco-Anderlecht: qui il tedesco Thomas Muller, 27 anni, attaccante (LAPRESSE)

Martedì 12 settembre 2017 si gioca Bayern Monaco-Anderlecht diretta dall'arbitro italiano Tagliavento: la sfida è valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Appuntamento all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, calcio d’inizio alle ore 20:45. Le due squadre sono inserite nel gruppo B assieme ai francesi del PSG e agli scozzesi del Celtic.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Anche quest’anno la Champions League andrà in onda sugli schermi Mediaset. Bayern Monaco-Anderlecht di martedì 12 settembre sarà trasmessa in diretta tv sul canale Premium Calcio 5, il numero 386 del digitale terrestre. Gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Premium Play disponibile per pc, tablet e smartphone.

LA SITUAZIONE

Il Bayern Monaco non vince la Champions League da 4 stagioni: la quinta ed ultima vittoria è quella del 2012-2013, quando nella finale di Wembley i gol di Mandzukic e Robben piegarono la resistenza del Borussia Dortmund. L’anno scorso i bavaresi sono stati eliminati dai futuri campioni del Real Madrid, dopo un doppio quarto di finale che ha lasciato un imponente strascico polemico in virtù di alcune decisioni arbitrali favorevoli agli spagnoli. Nel mercato estivo il Bayern Monaco si è rinforzato con il difensore Niklas Sule, i centrocampisti Correnti Tolisso e Sebastian Rudy e il trequartista colombiano James Rodriguez, in cerca di riscatto dopo l’agrodolce parentesi proprio al Real Madrid. Pesanti gli addii di Philipp Lahm e Xabi Alonso: entrambi hanno deciso di lasciare il calcio rispettivamente a 33 e 35 anni. Il precampionato del Bayern, caratterizzato da qualche sconfitta di troppo, ha sollevato un alone di dubbio sulla messa a punto della squadra che però ha risposto presente al primo appuntamento ufficiale, battendo il Borussia Dortmund ai rigori nella Supercoppa di Germania (5 agosto). L’Anderlecht dal canto suo proverà a dare battaglia per inserirsi nelle prime due posizioni del girone, che al termine della prima fase garantiranno il pass per gli ottavi di finale. Per la seconda stagione di fila i belgi, campioni in carica della Pro League, sono allenati dallo svizzero René Weiler: il mercato estivo è stato finanziato dalla cessione del gioiello Youri Tielemans, centrocampista classe 1997 passato ai francesi del Monaco per 25 milioni di euro. In entrata da segnalare gli acquisti dal difensore portoghese Josué Sà, del centrocampista ex Udinese Sven Kums e dell’attaccante polacco Lukasz Teodorczyk, riscattato dalla Dinamo Kiev; dall’Everton è invece arrivato in prestito il giovane nigeriano Henry Onyekuru, esterno offensivo di 20 anni.

PROBABILI FORMAZIONI

Carlo Ancelotti deve fare a meno di due difensori, i mancini Juan Bernat e David Alaba, e del centrocampista Arturo Vidal che è squalificato. Previsto un 4-2-3-1 con Neuer, capitano dopo l’addio di Lahm, a difesa della porta e davanti a lui i centrali Hummels e Javi Martinez; a completare la linea arretrata dovrebbero essere Raffina sulla destra e Kimmich a sinistra. In mezzo al campo spazio a Tolisso e Thiago Alcantara, con Thomas Muller più avanzato nel ruolo di trequartista centrale. Sugli esterni Robben e Coman, davanti Lewandowski. L’Anderlecht dovrebbe rispondere con uno schieramento speculare: tra i pali Sels, in difesa da destra a sinistra Dennis Appiah, Spaijc, Kara e Obradovic. A centrocampo Trebel e Kums, mentre il capitano Sofiane Hanni si muoverà ad elastico tra i reparti; esterni alti Chipciu e Onyekuru, centravanti Teodorczyk.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le agenzie di scommesse puntano all’unisono sul Bayern Monaco, che specialmente in casa ci ha abituato alle goleade anche in campo europeo. snai.it abbassa il segno 1 per la vittoria bavarese a quota 1,08, mentre il 2 per il successo esterno dell’Anderlecht arriva a 25,00; alta anche la quota per il segno X (pareggio), fissata a 11,00. Under 3,80, Over 1,23, Gol 2,25 e NoGol 1,55.

