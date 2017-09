Benfica-Cska/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Benfica-Cska, LaPresse

Benfica-Cska Mosca, diretta dall'arbitro Alberto Undiano Mallenco, è in programma martedì 12 settembre 2017 alle ore 20.45 presso l'Estadio do SL-Benfica di Lisbona e sarà una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, gruppo A.

La diretta tv di Benfica-CSKA Mosca è disponibile su Mediaset Premium che per il terzo e ultimo anno possiede in esclusiva i diritti della Champions League che dall'estate 2018 passeranno in mano a Sky, l'incontro andrà in onda sul canale 387, unicamente in SD. Diretta streaming video su Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA

La squadra di Rui Vitoria si presenta all'appuntamento con il matchday 1 di Champions League con un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate del campionato portoghese, solamente i cugini dello Sporting CP sono riusciti a fare meglio rimanendo ancora a punteggio pieno. A trascinare la squadra ci sta pensando il brasiliano Jonas che a suon di gol ha già regalato parecchi punti al Benfica, supportato da ottimi partner d'attacco come lo svizzero Seferovic e l'argentino Salvio. L'obiettivo del club lusitano in Europa è quello di superare almeno la fase a gironi sperando di andare oltre gli ottavi di finale, ricordiamo che il Benfica in qualità di campione del Portogallo ha ottenuto l'accesso diretto ai gironi senza passare per i play-off e i precedenti turni preliminari.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA MOSCA

Il CSKA Mosca di Viktor Goncharenko sta avendo invece un rendimento altalenante nella Russian Premier League, con un bottino di cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte nelle prime nove giornate di campioanto: il CSKA si trova ora a quattro punti di ritardo dallo Zenit capolista che inoltre ha una partita in meno. Essendo arrivato secondo in campionato alle spalle dei cugini dello Spartak, il CSKA è dovuto ripartire dal terzo turno preliminare dove ha eliminato l'AEK Atene per poi liquidare lo Young Boys ai play-off. In un girone dove l'unica squadra fuori dalla portata dei russi sembra il Manchester United, gli uomini di Goncharenko nutrono concrete speranze di qualificarsi per gli ottavi o quantomeno ai sedicesimi di Europa League in qualità di terza classificata.

MODULI E TATTICHE

Il Benfica di Rui Vitoria potrebbe presentarsi sul terreno di gioco con un 4-4-2, tra i pali potrebbe andare uno tra il giovane Varela e il veterano Julio Cesar; Luisao e Lisandro Lopez si posizioneranno al centro della difesa e saranno affiancati dai terzini Eliseu (che la Lazio sta ancora rimpiangendo) e Pedro Pereira. Probabilmente nella linea mediana troveremo Pizzi e Samaris con Cervi e Barbosa sulle corsie esterne in supporto delle due punte Jonas e Seferovic.

Goncharenko è orientato a confermare il 3-5-2, nessun dubbio sulla presenza in porta di Akinfeev (che è anche il capitano del CSKA), i tre difensori centrali saranno i due gemelli Berezutski (Aleksey e Vasili) e Ignashevich. Schennikov e Nababkin i terzini che scaleranno a centrocampo per dare man forte a Dzagoev, Golovin e Wernbloom, davanti a loro la coppia d'attacco sarà formata da Vitinho e Zhamaletdinov.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo i bookmaker il Benfica dovrebbe avere maggiori chance di vittoria rispetto al CSKA Mosca: l'1 dei portoghesi su Bet365 viene valutato intorno a 1,70; WilliamHill ha fissato a 3,75 la quota relativa al risultato di parità con Unibet che propone invece una vincita pari a 5,50 volte la posta in palio per il 2 dei russi. PaddyPower propone inoltre una quota di 2,25 per l'Over e di 1,60 per l'Under ritenendo che questa sarà una partita avara di gol, mentre su Betclic il risultato esatto di 1 a 0 per il Benfica viene dato a 5,00.

