Calciomercato Inter/ News, da Benkovic a Gimenez: gli obiettivi per la difesa (Ultime notizie)

Walter Sabatini, dirigente Inter - LaPresse

L’inizio di stagione 2017-2018 di casa Inter è stato senza dubbio positivo: nove punti sui nove disponibili con tre vittorie contro Fiorentina, Roma e Spal. La società nerazzurra è però conscia che per competere con la Juventus bisognerà ulteriormente migliorare la rosa, in particolare in difesa. La squadra interista è infatti carente dal punto di vista dei centrali, e tolti i titolari Miranda e Skriniar, rimane il solo Ranocchia. Ecco perché, stando a quanto sottolineato stamane dal quotidiano Tuttosport, i meneghini si stanno già guardando attorno, in vista del calciomercato di riparazione di gennaio, e poi del prossimo giugno. In cima alla lista dei desideri continua ad esservi il giovane e interessante Andreas Christensen, centrale di proprietà del Chelsea, la scorsa stagione in prestito al Borussia Monchengladbach. Il ragazzo gioca poco e di conseguenza potrebbe cambiare aria a breve.

BENKOVIC, GIMENEZ E DIOP…

Piace anche Filip Benkovic, calciatore di proprietà della Dinamo di Zagabria di appena venti anni. Per l’estate, invece, si continuerà a monitorare José Gimenez, talento di proprietà dell’Atletico Madrid, il cui contratto scadrà al 30 giugno dell’anno venturo: se non rinnova nelle prossime settimane, il ragazzo sarà acquistabile in saldo fra pochi mesi, e l’Inter vuole farsi trovare pronta. Attenzione infine anche a Issa Diop di proprietà del Tolosa, il cui cartellino vale però già 20 milioni, e non è da escludere che tale prezzo lieviti ulteriormente, soprattutto se dovesse rendersi protagonista di una buona stagione in Ligue 1. Un’Inter quindi che non smette di lavorare, con la coppia Walter Sabatini e Piero Ausilio pronta a dare vita a nuovi acquisti.

© Riproduzione Riservata.